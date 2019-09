La navigation privée arrive sur Google Maps, serons-nous vraiment « Incognito » ?

Il fut annoncé en mai dernier, mais Google n’aura finalement rien lancé les mois suivants. Lors de la conférence Google I/O 2019, le géant du numérique avait dévoilé « Incognito », un mode sur Google Maps, permettant de se rendre invisible dans sa localisation. Une sorte de « navigation privée » pour l’application de cartographie, semblable à ce qu’il est aujourd’hui proposé sur Chrome ainsi que le clavier Google.

Les mois sont passés de façon assez lente avant que Google se décide enfin à déployer la fonctionnalité. D’ailleurs, aujourd’hui, cette dernière n’est pas encore de vigueur, bien que certainement imminente. Pour nos confrères de Droid-Life, qui ont pu prendre en main une version bêta, le mode semble assez simple à activer. Mais sera-t-il vraiment performant pour la protection de nos données personnelles ?

La navigation privée arrive sur Google Maps

Il ne faudra effectivement pas crier joie : le prochain mode « Incognito » ne sera sans surprise, qu’une surcouche permettant effectivement de masquer vos données dans votre propre stockage et certainement pour les personnes extérieures, mais certainement pas pour Google.

Le géant du numérique développe la fonctionnalité alors qu’en août dernier, nos confrères d’Associated Press révélaient que les services Google Maps retranscrivaient toujours les données de déplacement des utilisateurs, même si ces derniers décidaient de désactiver l’historique. Une vérité que tout le monde savait bien évidemment, mais qui se montrait cette fois-ci véritablement confirmée.

Quelques jours après seulement, Google avait pris la résolution de proposer un nouveau paramètre, laissant à l’appréciation de l’utilisateur de supprimer son historique de façon automatique tous les 3 ou 18 mois. Découvrez ici notre tutoriel pour savoir comment supprimer son historique de façon simple sur Google Maps.

Avec ce nouveau mode « navigation privée », Google ira-t-il encore plus loin, en décidant de façon claire de ne pas sauvegarder nos données de localisation et de déplacement ? Il faudra certainement attendre que la fonctionnalité débarque sur l’application, et que des tests soient réalisés.

Comment activer le mode Incognito sur Google Maps ?

En attendant la version définitive de la mise à jour vers le mode « Incognito », une bêta est d’ores et déjà disponible et révèle la façon de procéder pour activer la fonctionnalité. Comme sur Chrome, celle-ci se montre très accessible. Un moyen certainement de faire de la visibilité à cette nouveauté, et montrer l’image bienveillante de Google.

Depuis l’application, il faudra se rendre sur la photo de compte, disponible à droite de la barre de recherche située en haut de l’écran. Une fois le menu affiché, il faudra simplement cliquer sur « Activer le mode de navigation privée ». Une fois la manipulation terminée, vous serez ainsi « Incognito », selon la définition qu’aura déterminé Google.