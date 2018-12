Ne ratez pas les Bons Plans du Gold du 25 décembre au 1 janvier sur Xbox 360

Microsot a donc une nouvelle fois décidé de faire un geste commercial concernant son programme Les Bons Plans du Gold, puisque plusieurs jeux ont vu leur tarif fondre comme neige au soleil ! Du 25 décembre au 1 janvier sur Xbox 360, une série de quelques jeux sont à prix cassés, tels que Monster Jam : Battlegrounds, Sanctum 2, Bound by Flame ou encore Hunter : The Reckoning, qui est d’ailleurs optimisé Xbox One X. Un seul conseil, dépêchez-vous car les heures de 2018 sont désormais comptées…

Voici les bons plans du Gold qu’il ne faut pas rater !

Bound by Flame

Normalement commercialisé à 29,99 €, on le retrouve à 3,99 €, soit une belle promotion de 87% !

Final Exam

Commercialisé à 9,49 €, le jeu passe à seulement 1,89 €, ce qui représente une jolie ristourne de 80% !

Goosebumps : The Game

Vendu habituellement à 14,99 €, il est affiché à 2,49 €, soit un geste généreux de 83% !

Guncraft : Blocked and Loaded

Commercialisé à 14,99 € en temps normal, il est désormais à 4,94 € pour l’occasion, soit une belle promotion de 67% !

Hunter : The Reckoning

Le jeu passera de 14,99 € à 10,49 € d’ici le 01 janvier, soit 30% de remise !

Jeremy McGrath’s Offroad

vendu à 9,49 € en temps normal, il sera commercialisé à 1,89 € pour l’occasion, soit une belle promotion de 80% !

Monster Jam : Battlegrounds

Le jeu passe de 9,99 € à seulement 2,49 €, ce qui représente une jolie ristourne de 75% !

Sanctum 2

Vendu habituellement à 14,99 €, il est désormais vendu à 2,24 €, soit 85% de promotion !