Neety, nettoyez votre boîte mail, préservez l’environnement

Neety est une startup lyonnaise qui vous offre la possibilité de lutter définitivement contre les 3 240 emails non lus, newsletters, notifications qui s’accumulent dans votre boîte de réception. Tous ces messages que vous n’avez même plus envie de lire et encore moins l’envie de trier.

Dans les faits, la solution accède de façon totalement sécurisée à votre compte par le biais de votre navigateur. Cela signifie que vous n’avez pas d’application ou de nouvelle boîte mail à installer sur votre smartphone et votre ordinateur. Neety fonctionne en toile de fond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui veut dire que votre boîte mail sera toujours propre et vos emails les plus importants toujours à portée de main.

Des fonctionnalités pour gagner du temps

Une fois votre inscription validée, Neety liste tous les emails qui encombrent votre boîte mail. Pour chacun d’entre eux la solution vous proposera une action de tri personnalisée. En quelques secondes vous bloquez, supprimez, archivez ou encore conservez des centaines d’emails durablement.

Pour garantir un nettoyage encore plus rapide et traiter toujours plus d’emails, le service vous permet d’appliquer la même action sur différents expéditeurs en même temps.

Pour limiter toujours plus les emails qui s’empilent dans votre boîte mail, le service vous permet également de recevoir en un seul et même message tous les emails que vous trouvez intéressants, mais qui ne sont pas urgents. Vous pouvez ensuite décider de recevoir ce condensé quand vous voulez, matin, midi, soir, une fois par semaine ou tous les 3 jours. Neety vous donne également la possibilité de consulter votre condensé directement dans l’application à l’aide d’une interface dédiée.

Afin de garantir que votre boîte mail reste saine pour toujours, Neety s’appuie sur un algorithme qui s’améliore chaque jour en se basant sur vos habitudes d’utilisation. Vous n’avez donc que très peu de choses à faire après avoir réalisé votre premier grand nettoyage.

Essayer Neety gratuitement

Un total respect de vos données personnelles

Neety met également l’accent sur la protection de vos données personnelles, un point clé pour un service qui trie vos e-mails. Ainsi, le service n’effectue que les actions qui lui permettent de vous offrir une messagerie triée. Il ne dispose d’aucun de vos mots de passe, ne lit pas vos e-mails et ne stocke donc pas de données extraites de ces derniers. Aucune de vos données personnelles ne sera utilisée pour être revendue à un tiers ou utilisée pour réaliser des statistiques.

Avec Neety, nettoyez votre boite mail et préservez l’environnement

En plus de proposer une solution efficace, Neety vous propose de suivre une démarche environnementale. Pour vous aider dans cette dernière, le service possède un tableau de bord qui vous indique le nombre d’emails reçus, la quantité de CO2 que vous avez économisé ou encore le temps gagné au cours des 30 derniers jours.

Rappelons que l’empreinte carbone d’un e-mail accompagné d’une pièce jointe de 1 Mo est estimée à environ 20 grammes, contre 10 grammes pour un e-mail simple. Pour comprendre d’où vient cette pollution, il faut savoir que chaque donnée échangée sur le web est stockée dans des data centers, des espaces qui ont besoin d’une énergie très importante pour fonctionner. C’est justement leur consommation qui est à l’origine d’une forte empreinte carbone. Trier et supprimer vos e-mails, c’est donc un bon moyen de lutter contre la pollution numérique.

Neety propose deux abonnements, l’un mensuel, qui vous sera facturé 3 euros par mois, l’autre annuel facturé 25 euros par an. Vous réaliserez donc une économie de 30% si vous optez pour la formule annuelle. A noter également, Neety vous offre une période d’essai de 15 jours et ne vous demandera pas de carte bleue pour commencer le nettoyage de votre boîte mail.

Essayer Neety gratuitement

NDLR : Alexandre, le CTO de Neety est également le responsable technique de Presse-citron.net