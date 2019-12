NEON, la mystérieuse IA que Samsung s’apprête à dévoiler

Dès le mois de janvier, le monde de la tech se réunira à Las Vegas pour le CES 2020, une messe annuelle durant laquelle les entreprises comme Samsung présentent leurs prochaines nouveautés. D’après les rumeurs, le géant coréen profitera de cet événement pour lever le voile sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite et sur le Galaxy S10 Lite.

Mais en plus de nouveaux hardwares, Samsung prévoit aussi de lever le voile sur NEON lors du CES.

Comme le rapporte le site Digital Trends, ce nouveau produit a été développé par un laboratoire baptisé Samsung Technology and Advanced Research ou STAR Labs.

Pour le moment, on ne sait pas précisément à quoi NEON va servir, mais l’équipe qui est derrière celui-ci tient vraiment à ce qu’on en parle. Depuis plus de deux semaines, le compte Twitter de NEON ne cesse de publier des teasers sur ce nouveau produit, sans donner de précision.

Sur la description du compte, l’entreprise décrit NEON comme un « humain artificiel ».

En revanche, il ne s’agira visiblement pas d’un remplaçant de l’assistant Bixby qui est proposé par le géant coréen sur ses smartphones (et qui coexiste avec Google Assistant). En effet, dans un tweet du 26 décembre, il est précisé que contrairement à ce qu’ont pu suggérer certains médias, « NEON ne concerne PAS Bixby ou tout ce que vous avez vu auparavant. »

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife

— NEON (@neondotlife) December 26, 2019