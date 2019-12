Samsung présenterait le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite au CES de Las Vegas

Depuis quelques semaines, les rumeurs concernant le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite envahissent la toile. D’après ces rumeurs, début 2020, le géant coréen présenterait ces nouveaux modèles, qui sont des versions abordables (et aux fiches techniques allégées) des appareils haut de gamme qu’il a présentés cette année.

Il y a quelques jours, nous avons relayé les fiches techniques présumées de ces deux appareils, qui ont fuité sur le site allemand WinFuture.

Et aujourd’hui, nous apprenons que Samsung pourrait profiter du CES de Las Vegas pour dévoiler le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite. C’est ce qu’indique le site de Korea Herald dans un article publié cette semaine, dans lequel il cite des sources proches du dossier.

Pour rappel, le CES de Las Vegas est une grande messe du monde de la tech qui se tient chaque année au mois de janvier. En 2020, l’événement débutera le 7 janvier.

Pourquoi le CES de Las Vegas sera plus intéressant en 2020 ?

Si le CES est, chaque année, une occasion de découvrir les nouveautés des acteurs du monde de la tech, en 2020, l’événement sera particulier.

Outre le fait que Samsung devrait en profiter pour présenter le S10 Lite et le Note 10 Lite, Apple y sera également présent, après 28 ans d’absence.

D’autre part, le constructeur chinois OnePlus en profitera également pour lever le voile sur son premier concept phone, le « concept one », durant cet événement. Pour le moment, on ne connait pas les caractéristiques de cet appareil. La marque indique seulement dans un communiqué que « Le nom lui-même, Concept One, est une promesse claire que cet appareil n’est que le premier d’une série à venir et montre l’engagement de OnePlus envers une technologie innovante appliquée – offrant aux utilisateurs une expérience toujours plus fluide, plus rapide et plus « sans fardeau ». Le OnePlus Concept One démontre une vision à la fois des nouvelles technologies et d’une approche de conception alternative pour l’avenir des smartphones. »

Il devrait donc s’agir d’un appareil en avance sur son temps.