Nerf aide les parents à (enfin) devenir cool grâce à un jeu en 8-bits

En tant que parent, vous passez rapidement de l’état de référence absolue à celui de ringard total aux yeux de vos enfants. Heureusement, la marque de jouets Nerf vous aide à rester cool.

« Dans le monde entier, un drame vient de frapper les parents. Aux yeux de leurs enfants, ce sont d’abord des demi-dieux… Puis des ringards ! Mais rien n’est perdu. Pas après autant d’effort, car vous les avez bercés, nourris, soignés… Vous étiez leur modèle ! Il est temps pour vous de redevenir… des Héros » Comment ? En jouant avec Nerf ! Une belle accroche et une idée de communication originale de la part de la marque de jouets.

Un jeu online pour obtenir des réductions

Petits, les enfants apprécient beaucoup leurs parents. Puis, au fur et à mesure, ils finissent par s’en lasser et se plaignent de leur comportement, ne veulent plus être dérangés lorsqu’ils font quelque chose et surtout ne souhaitent pas que leurs parents s’immiscent dans leur vie privée.

Pour les parents, ce volte-face de leur enfant est parfois difficile à vivre et ils espèrent retrouver leur statut de héros. Nerf, la marque de jouets du groupe Hasbro, leur vient en aide avec une solution plutôt amusante : jouer sur un mini-jeu en 8-bits intitulé « Be A Hero Again » pour redevenir cool comme avant.

Par ce procédé, les parents retrouveront du crédit aux yeux de leurs enfants en jouant à un jeu vidéo (même s’il a un vrai côté rétro) et pourront surtout obtenir une réduction sur les produits signés Nerf disponibles sur le site Cdiscount. Un double bénéfice !

Une stratégie de marketing bien pensée

Avec ce jeu, dont la conception a été assurée par l’agence Marcel, la marque Nerf veut attirer l’attention des parents, les décisionnaires d’achat. Une stratégie originale quand on sait que les marques de jouets ont pour habitude de cibler les enfants dans leurs campagnes de communication.

Grâce au jeu, Nerf construit un lien avec les parents et propose, sous forme de clin d’œil, un univers de retrogaming que les adultes connaissent mieux que leurs progénitures. Un retour dans le passé qui, au final, fera toujours des parents des has been !