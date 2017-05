Nest : une caméra 4K avant la fin de la semaine ?

Nest serait sur le plan de lever le voile sur une nouvelle caméra capable de filmer en 4K. Elle pourrait être dévoilée très bientôt.

Selon une source proche des affaires de la marque, Nest aurait donc l’intention de présenter très prochainement une nouvelle caméra de surveillance positionnée sur un segment premium.

Dédiée à la surveillance de nos domiciles, cette caméra devrait reprendre l’allure et l’ergonomie de la Nest Cam Outdoor. Elle serait notamment équipée d’un anneau lumineux situé autour de l’objectif, un anneau s’illuminant automatiquement lorsque l’appareil est en fonctionnement.

Nest : une nouvelle caméra en vue ?

La mise en place resterait inchangée en revanche et il suffirait ainsi de la connecter au routeur domestique pour pouvoir profiter de ses fonctions.

La véritable nouveauté se trouverait donc du côté du capteur puisque la caméra serait capable de filmer en 4K.

Attention cependant, car l’idée n’est évidemment pas de filmer toutes les scènes dans cette définition. Ce serait tout à fait contre-productif compte tenu du positionnement de l’appareil.

En réalité, grâce à cette particularité, la nouvelle caméra de Nest devrait être en mesure de zoomer en 1080p dans les scènes filmées par son entremise. Mieux, il faudrait en plus s’attendre à la mise en place d’un système de zoom automatique, un système s’activant de son propre chef lorsque la caméra détecte des mouvements dans son champ de vision.

Pour couronner le tout, Nest aurait également l’intention de rendre certaines fonctions avancées gratuites afin d’imposer plus facilement son produit sur le marché. Seul bémol, à l’achat, la caméra risque aussi de nous coûter un peu plus cher et elle pourrait ainsi être proposée à 300 dollars et donc à 100 dollars de plus que le modèle précédent.

Bien sûr, ces informations sont à prendre avec prudence. Rien n’a encore été confirmé par la marque. Toutefois, d’après la source à l’origine de cette rumeur, l’annonce devrait tomber dans les jours qui viennent.

Source