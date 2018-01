CES 2018 : Netatmo Smart Home Bot, une IA domotique et domestique

Le leader français de la domotique Netatmo présente au CES sa première Intelligence Artificielle pour piloter votre maison. Le Netatmo Smart Home Bot interagi avec vous et contrôle votre maison, même à distance.

Discuter sur Messenger pour allumer la lumière ?

Vous l’aurez peut-être déjà compris, le Netatmo Smart Home Bot est un bot destiné à être utilisé sur Messenger, l’application de discussion instantanée de Facebook. Cet assistant personnel est ainsi capable de prendre le contrôle de votre maison (ou du moins des objets connectés qui la compose) en lui parlant en langage naturel. Basé sur de l’intelligence artificielle, sa compréhension des requêtes est amenée à progresser au fur et à mesure du temps.

N’importe quel habitant de la maison peut alors contrôler, même à distance, plusieurs paramètres de la maison. Par exemple, la société indique qu’il sera possible d’envoyer un message au Netatmo Bot sur Messenger pour savoir qui est à la maison : « Qui est à la maison ? », commander des actions comme allumer la lumière : « Allume la lumière« , ou changer la température « Règle la température de la chambre à 23°C« . Fred Potter, président et fondateur de Netatmo, explique :

« La maison est maintenant capable de communiquer avec ses habitants et d’agir en conséquence. Ainsi, la commande « Je pars » permet d’éteindre la lumière, de fermer les volets et d’activer l’état de vigilance maximale pour les caméras de sécurité. Avec le Netatmo Smart Home Bot, nous offrons à notre utilisateur une expérience personnalisée de la maison connectée. »

Les bots Messenger, des assistants personnels plus intimes

Bien que les objets connectés Netatmo soient compatibles avec la plupart des assistants personnels (Siri, Alexa et Google Assistant), l’entreprise explique son choix de développer un bot Messenger au nom de l’intimité. La capacité d’interagir de manière textuelle avec un bot facilite grandement le contrôle de la maison dans de nombreuses situations où il n’est pas possible d’utiliser la voix pour commander.

Avec cette innovation, Netatmo propose une expérience utilisateur nouvelle et unique de contrôle de son domicile. En effet, la faculté de compréhension du langage naturel de l’intelligence artificielle permet une interaction bien plus intuitive et conviviale que via une application dédiée, à laquelle l’utilisateur doit s’accommoder avant de l’utiliser.

Le Netatmo Smart Home Bot est disponible dès aujourd’hui en beta en anglais, les autres langues suivront au cours de l’année 2018.