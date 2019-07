Netatmo, Philips, Arlo, Assistants Vocaux… les meilleures offres maison connectée pour Prime Day

À l’instar du Black Friday ou des Soldes, le Prime Day d’Amazon est devenu un événement incontournable pour faire des bonnes affaires. Pendant deux jours, les clients Prime ont le droit à de très fortes réductions pendant ces deux jours. La seule condition pour bénéficier des remises du Prime Day est d’être membre Prime sur Amazon, si vous ne l’êtes pas, pas de panique, vous pouvez tester le service gratuitement pendant 30 jours. La maison connectée connaît donc de très belles promotions, voici notre sélection des deals du jour, mise à jour tout au long de l’opération :

Les tops deals maison connectée du Prime Day 2019

La domotique n’est pas la seule catégorie en promotion, découvrez toutes les offres Prime Day ici :

Équipez votre maison à moindre coût

Le Prime Day est donc une excellente période pour faire des affaires. Amazon oblige, la gamme Echo a le droit à de très fortes réductions, jamais vues jusqu’ici. Si vous hésitiez à vous équiper d’un assistant vocal, il y en a pour tous les goûts, avec toute la gamme disponible. Philips avec ses lumières Hue est une nouvelle fois présent pour cette grande fête, tout comme Netatmo qui propose de très fortes réductions sur son thermostat, ses caméras de surveillance, et sa station météo accompagnée de tous ces accessoires. Chez le géant français (qui appartient désormais à Legrand) vous pouvez bénéficier de réduction allant jusqu’à -35% sur certains produits.

Autre français actif pour ce Prime Day, Somfy, qui propose de belles remises sur son système d’alarme et accessoires compatibles. Concurrent direct de Netatmo, la société Tado propose aussi tous ces modèles de thermostats, vannes connectées et son contrôleur de climatisation. Marque mondialement connue, mais moins pour ses produits connectés, Thomson régale avec des réductions allant jusqu’à -48% sur ses caméras de surveillance connectées.

Récemment splittée de Netgear, Arlo propose aussi d’énormes réductions sur ses caméras du même nom et les packs complets, qui tombent jusqu’à -50%. La marque est coutumière du fait, et on se demande à quoi cela sert aujourd’hui d’acheter les Arlo à plein tarif. Si vous vouliez compléter votre parc ou le débuter, c’est le moment parfait !

Comment connecter sa maison ?

Alors que le Prime Day est le moment idéal pour acheter un objet connecté domotique, encore faut-il avoir une connexion stable. C’est pourquoi les offres proposées par Netgear aujourd’hui sur ses routeurs filaires, mais surtout la gamme Orbi tombent à point nommé. Le système Orbi vous permet de multiplier la portée de votre Wi-Fi, de manière simple et accessible même aux non-geeks. Croyez en un utilisateur, essayer les Orbi c’est les adopter, surtout quand on peut les avoir à moitié prix.

Pour les plus grands geek, les produits Harmony sont aussi en réduction. Cette télécommande universelle vous permet de contrôler toutes les interfaces chez vous et s’avère très pratique au quotidien.

Cette sélection de deals domotique, smart home et maison connectée n’est pas exhaustive, vous pouvez retrouver ci-dessous toutes les offres du Prime Day Amazon, vous y trouverez certainement votre bonheur !