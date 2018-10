Netflix annule la série Luke Cage : la saison 3 n’aura pas lieu

Alors que Netflix a récemment annoncé qu’il mettait un terme à de nombreuses séries de son cru, la plateforme de streaming américaine révèle ce jour que Luke Cage n’aura pas de saison 3. Dans un communiqué commun rédigé par l’entreprise ainsi que Marvel Television, il est écrit : « Malheureusement, Luke Cage de Marvel ne reviendra pas pour une troisième saison. Toute l’équipe de Marvel Television et Netflix est reconnaissante envers le showrunner, les scénaristes, les acteurs et l’équipe qui ont donné vie au héros de Harlem au cours des deux dernières saisons, et envers tous les fans qui ont soutenu la série ».

À l’origine de l’information, Variety précise que cette décision fait suite à des pourparlers ayant finalement mené Netflix à stopper la série. Il semblerait que des « différences créatives » entre les scénaristes et les décisionnaires aient également été à l’origine de ce choix. Pour rappel, l’équipe en charge de la série se penchait sur la saison 3 depuis environ six mois.

Pour sa part, le compte Twitter de la série a réagi via un tweet posté quelques heures après la nouvelle, précisant qu’il fallait « toujours aller de l’avant ».

Avec Luke Cage, la fin de plusieurs séries Netflix

Néanmoins, il se pourrait que le super-héros Luke Cage ait droit à une seconde chance grâce à… Disney. Pour rappel, ce dernier est propriétaire de Marvel, mais surtout, il planche actuellement sur sa plateforme de streaming. De fait, il ne serait pas étonnant que le personnage de Marvel reprenne vie dans une nouvelle série signée par la compagnie Disney.

Netflix a annoncé l’annulation de nombreuses séries (plus d’une vingtaine) au cours de ces derniers jours, si bien qu’Orange is the New Black, House of Cards ou encore Longmire ne seront pas prolongés. De la même façon que Luke Cage, la série Marvel Iron Fist se termine également, car elle n’aurait pas atteint les résultats d’audience escomptés. Néanmoins, elle pourrait aussi être sauvée par Disney.

