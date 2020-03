Netflix, Apple TV+ et Disney suspendent des productions en cours

À un moment où il est fortement recommandé de limiter les déplacements au strict minimum, on s’attend à ce que Netflix observe un pic de trafic. Cependant, côté production, l’entreprise est obligée de suspendre, afin de limiter la propagation du coronavirus.

D’après nos confrères de The Verge, Netflix leur aurait « confirmé » que celui-ci suspend la production de séries et de films aux États-Unis et au Canada pendant deux semaines. Cette décision a été prise à la fois en tenant compte des restrictions imposées par les gouvernements, ainsi que des précautions nécessaires. Il est pour le moment impossible de savoir quels sont les films et les séries concernés. Mais, relayant un article de Deadline, The Verge évoque la possibilité que Stranger Things, Grace et Frankie, Sex / Life et The Prom de Ryan Murphy soient affectés.

Disney et Apple TV+ sont également affectés

Comme Netflix, son concurrent Disney a pris des mesures similaires. « Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos films live-action pour une courte période de temps », lit-on dans un communiqué.

Apple TV+ est également affecté. Si le service de streaming d’Apple va probablement aussi observer une hausse de trafic pendant les périodes de confinement, nous apprenons via le site Deadline que la production la série Foundation a été suspendue. « Skydance et Apple ont pris la décision de suspendre temporairement le tournage de Foundation », a déclaré le studio. « La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont notre priorité absolue et nous surveillons de près la situation. »

En d’autres termes, de nombreuses sorties devraient être retardées à cause du COVID-19.

Dans un précédent article, nous évoquions également l’impact de cette épidémie sur Marvel Cinematic Universe, car même les superhéros de ne sont pas immunisés.