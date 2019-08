Netflix dévoile la bande-annonce de « The Irishman » de Martin Scorsese avec son casting cinq étoiles

Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Martin Scorsese, sans oublier Steven Zaillian, c’est la prestigieuse équipe derrière The Irishman, une production Netflix qui débarquera cet automne en exclusivité sur la plateforme de streaming. Et cette bande-annonce officielle pose les bases et donne très envie.

The Irishman : L’événement de cette fin d’année

C’est donc pour cet automne que cette fameuse production tant attendue débarquera sur Netflix et qui réunira un casting cinq étoiles. Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci (tous primés aux Oscars) seront devant la caméra. Alors que Martin Scorsese sera derrière. Steven Zaillian est à l’écriture du script, pour un polar sombre qui s’annonce assez intense.

Vous allez plonger dans l’Amérique des années 70, dans un véritable film de gangsters qui met en scène la mafia et sa domination dans cette époque d’après-guerre. L’histoire mettra en avant l’opposition entre Franck Sheeran (Robert De Niro) dit « The Irishman » un syndicaliste qui est accusé de corruption par le crime organisé du parrain Russell Bufalino. Face à Jimmy Hoffa (Al Pacino), un autre syndicaliste américain mystérieusement porté disparu le 30 juillet 1975. Lors de sa disparition, l’affaire fera couler beaucoup d’encre. Son corps ne sera jamais retrouvé et il sera officiellement déclaré mort le 30 juillet 1981. Peu avant sa mort en 2003, Franck Sheeran a avoué avoir tué Hoffa.

Cette adaptation est inspirée du livre Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride by Jimmy Hoffa de Charles Brandt et revient sur la vie de Frank Sheeran. En 2004, c’était Jimmy Hoffa qui avait eu le droit à un biopic signé Danny DeVito.

The Irishman : Réunion au sommet

La production Netflix The Irishman permettra à de nombreux mastodontes du cinéma de se retrouver. Martin Scorsese retrouve Robert De Niro dont leur première rencontre au début des années 1970 aura littéralement changé sa vie. Le réalisateur obtiendra d’ailleurs sa première Palme d’Or au 29e Festival de Cannes pour son film Taxi Driver. En 1980 c’est toujours avec Robert de Niro mais aussi Joe Pasci que Scorsese réalisera Les Affranchis qui recevra de nombreuses récompenses dont l’Oscar du meilleur second rôle pour Joe Pasci.