Netflix dévoile la date de sortie de la saison 3 de 13 Reasons Why avec un trailer choc

C’est une série qui a fait beaucoup parler et qui a touché de nombreuses personnes. La série 13 Reasons Why fut un carton de l’année 2017 sur Netflix, et sa deuxième saison redoutée a également convaincu l’année dernière. Un peu plus d’un an après, Netflix diffuse la première bande-annonce de la saison 3 et dévoile la date de sortie ! Attention cependant, cette première bande-annonce dévoile la mort d’un personnage important. Ceux qui veulent éviter les spoils, évitez d’aller plus loin.

13 Reasons Why : Rendez-vous le 23 août 2019

C’est donc le 23 août prochain que la série 13 Reasons Why sera de retour en exclusivité sur Netflix. Au programme, 13 nouveaux épisodes. Après les cassettes autour du suicide d’Hannah Baker dans la première saison. Le procès et le final assez dingue de la deuxième saison, cette nouvelle saison va prendre un virage assez brutal.

Alors que nous avons hâte de savoir comment Clay va se justifier lors de l’ultime scène de la saison 2, il y’aura également un meurtre à élucider. Celui de Bryce Walker. C’est un coup de théâtre assez violent auquel personne ne s’attendait. Le jeune lycéen accusé d’avoir abusé sexuellement de plusieurs étudiantes dont Hannah, voyait la justice pencher en sa faveur à la fin de la précédente saison. Une décision qui n’a pas dû plaire à certaines personnes. Cette saison devrait donc tourner autour de ce meurtre. Sans surprise, Clay sera le principal suspect de ce meurtre. Cette troisième saison se déroulera 8 mois après les événements de la précédente saison.

13 Reasons Why : Une saison 04 déjà programmée

Netflix accompagne cette bande-annonce et cette date de sortie par une troisième bonne nouvelle, à savoir le renouvellement de la série pour une quatrième saison. Il s’agira de l’ultime saison de la série qui était à la base une adaptation du roman « Treize Raisons » de Jay Asher. Cette ultime saison devrait mettre en avant la dernière année du lycée de Clay et de ses compagnons, avec la remise du diplôme. Une fin de lycée qui risque de ne pas être très joyeuse quand on connaît tous les problèmes que le lycée Liberty a pu connaître vis-à-vis de ses élèves.