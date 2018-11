Netflix doit-il s’inquiéter de son futur rival Disney+ ?

Lors d’une conférence qui s’est tenue jeudi 9, le PDG de Disney Bob Iger a partagé quelques détails sur la plateforme de streaming sur laquelle l’entreprise se penche actuellement. De fait, l’on sait désormais que le prochain concurrent de Netflix sera baptisé Disney+, un nom qui met fin aux rumeurs sur le sujet.

Disney+ veut devenir un poids lourd du streaming grâce à ses rachats

Du même coup, Bob Iger a évoqué les futurs contenus qu’il souhaitait partager sur son service. À l’origine, l’entente entre Disney et Netflix était bonne, mais la relation s’est largement détériorée depuis que le premier a déclaré qu’il souhaitait lancer son propre service. De fait, Netflix est dans l’obligation de retirer tous les films Disney dès le début de l’année 2019, une question qui se pose également pour les contenus Marvel. Pour rappel, il a indiqué qu’il ne reconduirait pas les séries Luke Cage et Iron Fist, mais diffuse toujours Jessica Jones, Daredevil ou encore The Punisher.

Plusieurs contenus ont également été annoncés par le PDG, dont une partie portant sur la licence Star Wars, dont Disney a racheté les droits d’auteurs pour 4,05 milliards en 2012. Deux séries portant sur la saga sont donc au programme, dont la première est un prequel de Rogue One : A Star Wars Story. L’autre est également une série baptisée The Mandalorian.

Plus globalement, le catalogue de Disney+ disposera des films Star Wars et Marvel. C’est justement sur ce point que la firme espère avoir une force de frappe suffisante pour prendre des parts de marché à Netflix. En effet, la firme a l’énorme avantage de disposer d’importantes licences, mais également de compagnies comme le studio Pixar et 21st Century Fox. De fait, nul doute qu’il séduira un public particulièrement intéressé par le fait de retrouver ces classiques sur une seule et même plateforme.

Pour rappel, la firme a également promis que ses tarifs seront moins élevés que ceux promulgués par Netflix.

Source