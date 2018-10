Netflix franchit le (triste) seuil des 10 milliards de dollars de dette

Toujours plus de contenus exclusifs

Netflix a bien l’intention de créer davantage de séries exclusives, de films et de documentaires qui, selon la direction du géant de la SVOD, ont attiré des millions de nouveaux abonnés au cours des cinq dernières années. Toutefois, ces envies de création nécessitent de gros moyens et l’entreprise a ainsi annoncé lundi son intention de lever près de 2 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre d’une émission obligataire (en dollars et en euros).

Cette stratégie de création intensive est aussi motivée par la concurrence qui s’intensifie avec Amazon Prime Video, Hulu et HBO ainsi que les prochains services de VOD de Warner, Apple et surtout Walt Disney, propriétaire entre autres des licences Marvel et Star Wars. On peut d’ailleurs facilement faire un parallèle entre la prochaine entrée sur le marché du service de VoD de Disney et l’annulation des séries « Iron Fist » et « Luke Cage », des licences Marvel, même si Disney avait annoncé qu’elle n’interfèrerait pas dans la réalisation de ces séries.

Pour lutter et conserver l’avance acquise ces dernières années, Netflix compte bien capitaliser sur son savoir-faire et proposer toujours plus de contenus originaux.

Une dette de plus de 10 milliards de dollars

L’endettement supplémentaire annoncé lundi n’est donc pas une surprise puisque Netflix s’attend à dépenser 3 milliards de dollars cette année. Avec ce nouvel emprunt, la dette totale de Netflix devrait dépasser la barre des milliards de dollars. Pour rappel, Netflix avait déjà réalisé un emprunt de 1,9 milliard de dollars un peu plus tôt dans l’année.

L’emprunt pour la production de contenus fait partie intégrante de la stratégie de Netflix qui avait prévu d’y consacrer 8 milliards de dollars cette année, dont un milliard seulement pour l’Europe. Des chiffres qui vont vraisemblablement être revus à la hausse mais qui portent leurs fruits puisque le service de VOD a attiré près de 100 millions d’abonnés depuis septembre 2013, dont sept millions au cours du dernier trimestre.

Pour conclure, précisons que les actions de Netflix ont augmenté de 74% cette année et valent sept fois plus qu’il y a cinq ans, la valeur de Netflix étant aujourd’hui estimée à 146 milliards de dollars.