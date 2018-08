Netflix veut lutter contre votre lassitude devant les séries

Netflix sait que certaines séries sont trop longues. Mais, la plateforme a un plan !

Des lenteurs douteuses

Allez avouez-le, vous vous endormez parfois devant une série. Même si c’est votre favorite. Qu’il s’agisse de Stranger Things, Supergirl, McGyver (à chacun ses goûts), le phénomène est normal. Maintenir l’attention de façon permanente peut être compliqué pour une raison simple. Aucun show (ou presque) n’est capable de nous maintenir attentifs tout du long. Le problème, c ‘est que l’on peut se lasser au bout d’un moment.

A plus forte raison, quand certaines séries en abusent un peu, contraints par le scénario. C’est par exemple le cas de 13 Reasons Why. La série de Netflix se décline déjà en deux saisons. Durant la première, le héros, Clay devait écouter 13 cassettes laissées par sa camarade de classe Hannah avant son suicide. La série, de l’avis général, est géniale. Mais, elle est aussi inégale. On aurait bien voulu que l’histoire accélère un peu. Mais, la série devait absolument faire 13 épisodes.

Un format fixé

Le fait est que même si vous ne l’avez pas réalisé, beaucoup de séries originales se décomposent en 13 épisodes. Mais, On sait désormais pourquoi. Il s’agit d’une convention des chaînes du câble aux Etats-Unis (HBO, Showtime, AMC). C’est ce qu’a expliqué Cindy Holland, vice-présidente des contenus originaux de Netflix durant une conférence de la Television Critics Association (TCA) fin juillet relayée par Numerama.

C’est pour cela que des séries comme Mad Men, Breaking Bad ou encore Homeland ont eu le droit à 12 ou 13 épisodes. Sur les networks en revanche, les saisons font plutôt 22 épisodes. En se lançant, Netflix a repris le même système avec de nombreuses séries à 13 épisodes par saison (House of Cards, Orange is The New Black…). Mais, peu à peu les choses changent. Les nouvelles séries sont en train de tomber sous les 10 épisodes. Insuffisant toutefois pour éviter l’effet ballonnement. Mais, la solution de Netflix ne risque pas de plaire à tout le monde. En effet, la plateforme va supprimer beaucoup plus vite des séries qui n’arriveront pas à faire leurs preuves rapidement. De quoi peut-être vous motiver à regarder la fin de cette saison qui traîne sur votre compte depuis six mois…