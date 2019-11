Sur Netflix, voici 5 films et séries à voir ce week-end

C’est le milieu du mois, et pourtant, Netflix propose quelques nouveautés qui méritent d’y regarder de plus près. Nous vous avons donc préparé notre habituelle sélection du week-end, mais cette fois-ci, elle se compose (presque) entièrement de films, de séries ou de documentaires inspirés de faits réels. 5 idées à voir dès ce vendredi soir, et un petit bonus en adéquation avec la météo du moment.

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de novembre.

Netflix : les séries et films à découvrir

Le film inspiré de faits réels : Mains de Pierre

Disponible sur Netflix depuis peu, le film retrace la vie de Roberto Durán, un boxeur panaméen qui a commencé sa carrière à 16 ans. Il a débuté en 1968, mais n’a arrêté sa carrière qu’en… 2002, âgé de 50 ans, poussé jusque là par son entraîneur Ray Arcel. Il a été six fois champion du monde et a réalisé 119 combats.

Le documentaire historique : Procès d’un bourreau

Également sur Netflix depuis peu, ce docusérie revient sur la vie de John Demjanjuk. Surnommé Ivan le Terrible, l’homme a largement contribué aux camps de la mort dans lesquels des millions de Juifs ont été tués durant la guerre. Responsable des chambres à gaz à Sobibor, son procès à Israël revient sur les actes ignobles que l’ukrainien naturalisé américain a lui-même commis.

Le docusérie est composé de cinq épisodes d’une quarantaine de minutes. La bande-annonce est disponible en anglais uniquement.

La série Netflix façon docufiction : Les derniers Tsars

Encore une fois, la série de Netflix est inspirée de faits réels. Celle-ci se concentre sur le dernier souverain russe qui a été renversé en dans les années 1910. Elle retrace l’histoire de la famille Romanov et du dernier empereur Nicolas II.

La saison 1 comptabilise une saison de six épisodes d’environ 45 minutes.

Le documentaire sportif : Maradona au Mexique

Disponible sur Netflix depuis quelques jours à peine, ce documentaire s’intéresse au cas de Maradona, célèbre footballeur sud-américain. Dans Maradona au Mexique, l’homme part aider l’équipe locale de Culiacán, le fief du chef de cartel El Chapo.

Le documentaire comporte sept épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : Snowden

Cette sélection Netflix se clôture avec un autre long métrage inspiré de faits réels. Dans ce film, Joseph Gordon-Levitt incarne Edward Snowden, un jeune home ambitieux qui rejoint les rangs de la CIA et la NSA. Néanmoins, celui-ci découvre un vaste programme de surveillance de la population. Il décide alors de devenir lanceur d’alerte et de raconter son histoire à deux journalistes lors d’une rencontre secrète organisée à Hong Kong.

BONUS : Klaus, le dessin animé Netflix

Ce jour, Netflix dévoile son premier long-métrage d’animation. Il raconte l’histoire d’un jeune facteur un peu fainéant qui se retrouve exilé dans un village. Celui-ci croise le chemin d’un fabricant de jouets par hasard, une rencontre qui va changer la direction de sa vie.