Nightflyers, la nouvelle série de George R.R. Martin se dévoile

Faute de date de sortie, Nightflyers se dévoile enfin dans un trailer qui donne envie.

Après la fantasy, place à la SF

Les doigts de George R.R Martin recèlent-ils de l’or ? Est-il le nouveau Midas des séries audiovisuelles ? Voici une question à laquelle la série Nightflyers devrait pouvoir donner des réponses. Ce projet, coproduit par Syfy (pour les Etats-Unis) et Netflix (pour le reste du monde) est surtout le nouveau bébé du créateur de Game of Thrones, la série épique de HBO.

Mais, là où les 7 royaumes nous emmenaient dans une épopée de dragons et chevaliers, Nightflyers s’envole lui vers l’espace. Et le premier vrai trailer qui vient d’être publié permet enfin d’y voir plus clair. L’histoire adaptée du livre éponyme de George R.R. Martin nous propulse dans un véritable thriller futuriste en 1993.

Pas encore de date de sortie

On y suivra en effet, une expédition lancée vers l’espace alors que la destruction de la Terre est toute proche. A bord du vaisseau qui donne son nom à la série, ils vont devoir tenter de trouver la clé de leur survie. Mais, une défaillance technique du vaisseau cause la mort de plusieurs personnes et surtout met les personnages face à leurs croyances et à leurs peurs les plus intimes. Ils devront décider à qui ils peuvent faire confiance. Les autres ? Eux-mêmes ? Comme l’a résumé, l’auteur, il s’agit d’une sorte de Psychose dans l’espace. Tout un programme.

Malheureusement pour pouvoir découvrir ce projet complet, il va encore falloir s’armer de patience. En effet, aucune date de diffusion n’est encore annoncée. On sait seulement que les 10 épisodes devraient probablement arriver dans le courant 2019. Il faut dire que le développement de cette série a été très compliqué notamment avec le départ du showrunner Daniel Cerone. Du côté du casting, on trouve Gretchen Mol, Eoin Macken, David Ajala ou encore Maya Eshet. Pas forcément des grands noms mais cela n’enlève rien au charme du projet.