Nighthawk M5 : le nouveau routeur WiFi 6 / 5G signé Netgear

Un nouveau routeur 5G et WiFi 6 chez Netgear

Netgear profite lui aussi du CES 2020 de Las Vegas pour officialiser son tout nouveau routeur mobile Nighthawk M5. Un modèle conçu « pour proposer des vitesses supérieures et un niveau de latence très faible » explique le constructeur, et ce nouveau routeur est donc compatible avec le réseau 5G, mais aussi le WiFi 6.

Deux technologies qui se combinent pour permettre par exemple à une famille, avec la possibilité pour les parents de regarder une série en streaming HD, pendant que les enfants jouent à des jeux en ligne dans la chambre.

Netgear indique que son nouveau routeur est également adapté pour les déplacements professionnels, et se démarque par sa connexion WiFi sécurisée, fiable et personnelle, ce qui est primordial pour mener à bien les tâches du quotidien. « Il peut également être utilisé comme une alternative ou une option de secours pour l’Internet à domicile, notamment grâce à son port Ethernet Gigabit » explique le constructeur.

A la maison ou en déplacement

Couplé à un routeur domestique, le Nighthawk M5 permet d’apporter les débits du réseau 5G, et en cas de coupure, il permet de basculer automatiquement pour assurer un service ininterrompu. Un routeur nomade, puisque ce dernier est également doté d’une batterie, qui peut évidement être retirée lorsque le routeur est utilisé à la maison ou au bureau.

« Chez Netgear, l’innovation autour des technologies de demain, que sont le WiFi 6 et la 5G, est au centre des préoccupations. Elles changeront fondamentalement notre façon de travailler, de vivre et de percevoir le numérique. Le Nighthawk M5 combine la puissance de ces deux technologies sans fil et offre une option de connectivité avancée pour toutes les situations de mobilité« , déclare David Henry, senior vice président Connected Home Products Netgear.

A noter que ce nouveau routeur est lauréat du prix de l’innovation CES 2020. Un concours qui vise à distinguer « une conception et une ingénierie exceptionnelles pour les produits technologiques à destination du grand public. »