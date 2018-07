N’installez pas la dernière mise à jour de YouTube sur Android sans lire ces quelques lignes

Vous vous en êtes sans doute déjà rendu compte, une nouvelle version de YouTube sur Android vient d’être déployée, il s’agit de la version 13.27. Pourtant, l’installer pourrait bien constituer votre pire erreur (et on abuse à peine). Les changements déployés par Google s’annoncent en effet radicaux et même un peu trop pour beaucoup d ‘utilisateurs.

Bienvenue chez Apple… chez Google !

Concrètement quel est le problème ? Avant cette mise à jour, il était possible de naviguer très facilement dans une vidéo. Il suffisait au choix de bouger le curseur ou de sélectionner l’endroit que vous souhaitiez lire dans la vidéo. Bref, simple comme bonjour et surtout une solution particulièrement instinctive. Désormais, il faudra obligatoirement appuyer sur le curseur et le faire glisser. Pratique sur un smartphone…

Le changement n’est pas du tout anodin, c’est ce qui est déjà présent sur… iOS. On peut donc comprendre que Google est en train de chercher à uniformiser l’ergonomie et l’expérience utilisateur d’une application à une autre. Dommage que cela n’aille pas forcément dans le bon sens.

Comment faire la mise à jour

Le fait qu’il s’agisse d’une fonctionnalité déjà présente depuis longtemps pour les utilisateurs d’Apple incite à penser qu’il ne s’agit pas d’un bug ou d’une erreur. Pourtant, de façon surprenante, dans le Play Store, Google n’affiche pas cette modification parmi les changements comme le note justement Phone Android. On peut seulement voir une nouveauté permettant de « balayer l’écran pour supprimer un vidéo d’une playlist que vous avez créé ».

Pour beaucoup d’utilisateurs qui se sont plaints, c’est la petite goutte qui fait déborder le vase. Les plaintes sont nombreuses sur les réseaux sociaux et sur Reddit. Que faire si vous avez déjà fait la mise à jour ou même si elle s’est faite automatiquement comme pour nombre de smartphones ? Vous pouvez bien sûr espérer que Google réalise son erreur et fasse marche arrière dans sa prochaine mise à jour. Vous pouvez aussi installer l‘APK de la précédente version que vous trouverez ici.