Nintendo annonce Hyrule Warriors Age of Calamity, le spin of de Zelda Breath of the Wild

Alors que la journée est déjà bien marquée par l’annonce, le prix et la date de sortie de la Xbox Series S de Microsoft, voilà que Nintendo décide à son tour de frapper un bon coup avec l’annonce d’Hyrule Warriors : Age of Calamity. Un nouvel opus dans l’univers de Zelda Breath of the Wild.

Il s’agira plus précisément d’un spin of qui se déroulera 100 ans avant l’histoire de Breath of the Wild. Le jeu est d’ores et déjà prévu pour le mois de novembre 2020 et pourrait être parfait pour relancer les joueurs dans la saga Breath of the Wild en attendant la sortie du second opus en 2021.

Hyrule Warriors : Age of Calamity

L’année dernière, en clôture de son Nintendo Direct pour l’E3 2019 de Los Angeles, Nintendo cassait Internet avec l’annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Malheureusement, aucune date de sortie (et aucun nom officiel non plus), mais beaucoup espéraient voir le titre débouler pour la fin d’année 2020.

Visiblement, ce ne sera pas le cas puisque le 20 novembre prochain, c’est Hyrule Warriors : Age of Calamity qui déboulera sur Nintendo Switch pour combler tous les fans de Zelda en cette fin d’année 2020. L’occasion rêvée de recommencer l’aventure du premier Breath of the Wild en attendant la sortie du second opus qui devrait arriver pour 2021 ?

Quoi qu’il en soit, Hyrule Warriors : Age of Calamity est développé par Koei Tecmo et vous proposera des batailles massives et épiques de l’univers Dynasty Warriors, mais avec l’univers et l’histoire de Zelda. L’histoire se déroule 100 ans avant les péripéties de Breath of the Wild et permettront aux joueurs de découvrir la grande calamité qui a influencé les événements du dernier opus majeur de The Legend of Zelda.

Quoi qu’il en soit, le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande et sa sortie est prévue pour le 20 novembre. Eiji Aonuma, le producteur de la saga The Legend of Zelda a annoncé qu’il faudra être encore un peu patient pour la suite de Breath of the Wild. Nintendo pourrait-il garder le jeu pour accompagner la sortie de la fameuse « Nintendo Switch Pro » en 2021 ?