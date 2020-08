Après la version Lite, Nintendo serait sur le point d’annoncer sa Switch Pro (et de nouveaux jeux)

Cela fait maintenant plusieurs mois que des rumeurs circulent autour de l’existence d’une Nintendo Switch « Pro », à savoir une console aux caractéristiques plus puissantes que la Switch actuelle. Un peu à l’image de la PS4 Pro et de la Xbox One X qui sont sorties en novembre 2016 et novembre 2017.

Nintendo a calmé le jeu en annonçant l’année dernière qu’aucune nouvelle console n’était attendue pour l’année 2020. Il se pourrait que Big N ait dit la vérité, puisque selon une dernière rumeur assez chaude, cette nouvelle console existe et elle serait prévue pour le début d’année 2021.

D’ailleurs, au début du mois d’août on vous parlait d’une toute nouvelle puce Tegra de chez Nvidia qui semblait indiquer que cela bougeait du côté de Nintendo. Aujourd’hui, cela semble de plus en plus officiel.

La Switch « Pro » pour 2021 ?

Si la Nintendo Switch n’a cessé de proposer de gros jeux à succès pratiquement chaque mois depuis sa sortie en mars 2017. Et que Nintendo n’a cessé d’annoncer encore et encore de gros hits à venir pour les prochains mois, l’année 2020 marque un premier temps d’arrêt pour la console.

En effet, outre les sorties d’Animal Crossing New Horizons en mars et de Paper Mario en juillet, on ne peut pas dire que cette année soit une grosse année de jeux pour la console de la firme de Kyoto. Pire encore, pour la première fois depuis 2017, Nintendo est très silencieux au sujet des projets à venir. Et nous sommes toujours dans l’attente d’un vrai Nintendo Direct qui va nous éblouir de bonheur avec de nombreux jeux surprenants !

Tout cela pourrait bientôt arriver. Et cette année de « pause » en 2020 était peut-être bien calculée par Nintendo. Car oui, selon les dernières rumeurs, la fameuse Switch Pro existerait bien et elle serait sur le point d’être annoncée, étant donné qu’elle serait attendue pour le début de l’année 2021 !

Alors oui, cela fait beaucoup de suppositions, tout simplement parce qu’il n’y a rien d’officiel à ce jour. La nouvelle rumeur provient du journal Economic Daily News, qui fut relayé par le site VGC avant d’être lui-même relayé par le célèbre Insider Nibel. Dans un article spécial, le journal en question annonce tout simplement que le nouveau modèle de la Nintendo Switch devrait entrer en phase de production dès la fin de l’année 2020 pour un lancement au premier trimestre de l’année 2021 (comme cela avait été le cas pour la Switch de base).

Toujours selon le journal, ce nouveau modèle de Nintendo Switch bénéficierait d’une « interactivité » et d’une qualité d’affichage améliorées. Un nouveau système de stockage Flash ainsi que de nouveaux Joy-Con et plus encore.

Une confirmation au fil des mois ?

Bien que les rumeurs remontent à l’été 2019, avant même l’annonce et la sortie de la Nintendo Switch Lite, c’est clairement depuis le début de l’année 2020 que les choses s’accélèrent pour la Switch « Pro ». Au point où désormais, c’est une certitude qu’une nouvelle machine est en cours de production.

En janvier 2020, c’était le site taïwanais qui annonçait via des sources de la chaîne d’approvisionnement associée que la nouvelle Switch devait entrer en production de masse au premier trimestre de l’année 2020 pour une sortie au cours de l’année. Une production sans doute stoppée suite à la crise du Covid-19.

Plus tôt en 2019, c’était le Wall Street Journal qui confirmait qu’un nouveau modèle de Switch plus puissant était bien en préparation. Et enfin, avec la nouvelle puce Tegra de Nvidia, les doutes ne sont plus vraiment permis.

Le retour des annonces de gros jeux ?

Ainsi, avec le retard de développement de certains jeux ainsi que le retard de production de la Switch « Pro », on peut comprendre que Nintendo ait choisi de stopper la communication autour de ses futurs jeux, afin de pouvoir directement les annoncer avec une compatibilité pour la nouvelle console.

Selon certaines rumeurs, un vrai Nintendo Direct serait enfin prévu pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Affaire à suivre donc !