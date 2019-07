Nintendo annonce la Switch Lite : portable et moins chère

Une nouvelle version de la Switch vient donc d’être officialisée par le site de Nintendo. Uniquement portable, elle se décline en trois couleurs, gris, jaune et turquoise. Elle sera disponible dès septembre pour 199$, et nous sommes dans l’attente du prix en France. Son premier point différenciant avec la version classique de la Switch, c’est que la Switch Lite ne peut pas être reliée à votre téléviseur.

Les Joy-Con ne sont également plus de la partie, comme les boutons et joysticks ne font qu’un avec l’écran. L’écran est légèrement plus petit (5,5 pouces contre 6,2 pouces), mais la Nintendo Switch Lite conserve sa résolution 720p. Malgré son prix inférieur, elle propose plusieurs nouveautés bienvenues par rapport à la version classique. Tout d’abord l’écran est plus brillant, et les premiers testeurs semblent voir la différence immédiatement. Une croix directionnelle fait son apparition sur la partie gauche de la manette, et remplace les 4 boutons du Joy-Con pour une meilleure précision. La console conserve par contre un (faible) stockage de 32 Go.

Plus petit écran, plus grande autonomie

Selon Nintendo, l’autonomie de la batterie est également plus performante, même s’ils ne précisent pas combien de temps de jeu on peut gagner. En dehors des trois coloris de base, des versions spéciales seront disponibles à commencer par l’édition Pokémon Bouclier et Épée, qui sera dans un ton gris clair.

Certains éléments sont cependant manquants par rapport à la première version, et le fait que les manettes ne soient plus des Joy-Con ne permet plus d’utiliser certaines fonctions de jeux, comme attraper un Pokémon en faisant le geste. Pour y accéder, il faudra acheter une paire de Joy-Con supplémentaire, ces derniers étant compatibles avec la Switch Lite.

La sortie de cette Switch Lite plus petite et uniquement portable vient d’un constat de Nintendo, qui a vu comment la Switch était utilisée par les joueurs. Tous les accessoires compatibles avec la Switch le sont avec la Switch Lite, et la console portable embarquera du Wi-Fi, du Bluetooth, et du NFC, les performances étant identiques entre les deux modèles. La sortie de la Nintendo Switch Lite est prévue pour le 20 septembre, et l’édition collector Pokémon sortira au même prix début novembre.

Toutes les fonctionnalités de jeu multijoueurs (local ou online) sont bien évidemment de la partie. Que pensez-vous de cette Nintendo Switch Lite ? Donnez-nous votre avis en commentaires.