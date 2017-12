Nintendo : des Super Mario Cereal, avec une compatibilité Amiibo !

Nintendo et Kellogg’s vont proposer des Super Mario Cereal, avec un paquet qui renferme code Amiibo, à utiliser avec Super Mario Odyssey.

Nintendo et Kellogg’s dévoilent les Super Mario Cereal

Au stade de rumeur il y a quelques jours encore, les céréales à l’effigie de Super Mario sont désormais réalité, puisque Nintendo et Kellogg’s confirment la disponibilité de ces Super Mario Cereal, à compter du 11 décembre. A cette date, les amateurs de petit-déjeuner vont pouvoir s’offrir ces paquets à l’effigie de leur héros favoris, avec des céréales à la guimauve en forme d’étoiles et de champignons.

Pour Tom Prata, de Nintendo America : « Nous recherchons toujours de nouvelles opportunités pour apporter des sourires aux gens de tous âges, et il s’agit ici d’une manière très fun de débuter la journée. » Nintendo oblige, ces Super Mario Cereal ne sont pas des céréales comme les autres, et chaque paquet aura une fonctionnalité bien spécifique, puisqu’il pourra faire office… d’Amiibo !

Attention toutefois, pas question de retrouver une figurine Amiibo au hasard dans chaque paquet. Ici, c’est bien le paquet en lui même qui fera office d’Amiibo, avec une petite surface NFC à faire scanner par sa Nintendo Switch, pour bénéficier de bonus spécifiques dans le jeu Super Mario Odyssey. Chaque paquet va ainsi permettre de débloquer du contenu bonus, comme des pièces ou des coeurs. Comme tout bon paquet de céréales qui se respecte, on retrouvera également des petits jeux imprimés directement à l’arrière de la boite.

A l’heure actuelle, ces paquets de Super Mario Cereal sont prévus exclusivement sur le territoire américain, mais chaque fan de la firme nippone espère évidemment que Nintendo et Kellogg’s se décideront à exporter ces dernières en Europe et au Japon. Patience donc.

Rappelons pour conclure que ce n’est pas la première fois que des céréales à l’effigie de Nintendo sont proposées en boutiques. On se rappelle notamment des Nintendo Cereal System, lancées en 1986, qui s’inspiraient de Super Mario Bros et de Zelda, tous deux à l’époque sur NES. A l’intérieur du paquet, deux sachets, contenant les céréales Mario dans l’un, et les céréales Zelda dans l’autre. « Two Cereals in One ! » scandait alors la publicité d’époque. A cela s’ajoutaient des Power Cards Nintendo à collectionner.