Nintendo : le « vrai » Super Mario est décédé à 84 ans

Le vrai Super Mario n’est plus

Au tout début des années 1980, un certain Mario Segale loue un entrepôt au géant nippon Nintendo, alors en quête d’un tout nouveau marché : le jeu vidéo. La division américaine de Nintendo utilise alors l’entrepôt loué par Mario Segale pour y stocker notamment des bornes d’arcade du jeu Donkey Kong. Un titre dans lequel un plombier moustachu, Jumpman, doit venir à bout d’un gorille géant pour sauver sa bien-aimée.

En retard sur ses paiements, Nintendo négocie un délai avec Segale et évite de justesse l’expulsion. Rapidement, la borne Donkey Kong est un carton, et Nintendo parvient enfin à remplir ses caisses et régler ses dettes à l’homme d’affaires américain.

Selon la légende, afin de remercier Mario Segale de sa bienveillance, Nintendo, qui lance alors en 1985 un tout nouveau jeu sur NES, décide de rebaptiser son héros Jumpman en… Super Mario. Quelques années plus tard, ce même Mario Segale déclarera ironiquement au Seattle Times attendre toujours ses royalties… Le 27 octobre dernier, « Super » Mario Segale s’est éteint chez lui, à Tukwila, à l’âge de 84 ans.

Rappelons que la société Nintendo (dont la fondation remonte à 1889) était spécialisée à l’origine dans les cartes à jouer, et a connu des débuts quelque peu compliqués sur le marché du jeu vidéo. Toutefois, sa mascotte, Super Mario est parvenue à faire exploser la renommée du groupe japonais, si bien que ce dernier reste aujourd’hui encore une valeur sûre pour les joueurs comme pour Big N. Le premier Super Mario Bros sur NES affiche à ce jour plus de 40 millions de ventes à travers le monde.

Une NES qui a vu naître bon nombre de grandes licences, comme Kirby, Zelda ou encore Metroid, et que l’on peut retrouver en 2018 en version Mini.