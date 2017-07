Nintendo : préparez-vous pour la N64 Classic Mini fin 2018

Alors que la SNES Classic Mini n’est pas encore arrivée en boutiques, un récent dépôt de marque confirme (presque) l’arrivée d’une Nintendo N64 Classic Mini pour la fin d’année 2018.

La N64 Mini déjà quasiment confirmée par un dépôt de marque

En toute fin d’année dernière, Nintendo lançait en boutiques sa NES Classic Mini, une réplique miniature de sa mythique console 8 bits qui a bercé l’enfance de nombre d’entre nous. Une console qui permettait de profiter d’une trentaine de jeux préinstallés, le tout avec un look similaire à la NES d’époque, en version Mini forcément. Contre toute attente, la console a rencontré un succès fulgurant, si bien que beaucoup d’intéressés n’ont pas eu la chance de mettre la main sur la machine. A ce jour, Nintendo a stoppé la production de la NES Classic Mini, rendant celle-ci plus collector (et introuvable) que jamais, hormis sur eBay bien sûr à des tarifs indécents.

Fin septembre, Nintendo va réitérer l’expérience en lançant cette fois la Super Nintendo Classic Mini, la réplique moderne (et miniature) de la console 16 bits de notre enfance/adolescence. Une console qui contiendra un total de 21 jeux (dont l’inédit Starfox 2), avec les plus grands hits de la machine : Super Mario World, Super Metroid, Super Mario RPG, Megaman X, Street Fighter 2 Turbo, Super Punch Out… Côté stock, Nintendo a promis de mettre en place davantage de pièces que la NES Classic Mini, mais on peut d’ores et déjà confirmer que cette SNES Mini sera introuvable en boutiques le jour J, les précommandes ayant été prises d’assaut par les joueurs.

Evidemment, pour Nintendo, cette tendance à la console version “Classic Mini” devrait perdurer en 2018, avec le lancement inévitable d’une N64 Classic Mini. Si le lancement, l’an prochain, de cette dernière ne faisait que peu de doutes, il semble désormais clair que Nintendo proposera bel et bien cette N64 Mini, le groupe ayant récemment déposé une marque représentant la manette de la Nintendo 64. Un dépôt identique à celui des NES Mini et SNES Mini avant leur officialisation. Selon toute vraisemblance, Nintendo devrait donc officialiser sa N64 Mini durant l’été 2018, pour un lancement fin septembre.

Quels jeux pour la N64 Classic Mini ?

Une N64 Classic Mini qui devrait évidemment intégrer les indispensables de la console, à commencer par les deux Zelda : Ocarina of Time et Majora’s Mask. On peut également confirmer sans trop de risque que Super Mario 64 sera également de la partie, tout comme Mario Kart 64. Starfox devrait lui aussi être de la fête, tout comme Super Smash Bros. On espère que Nintendo pourra également inclure des titres comme Perfect Dark, GoldenEye ou encore Banjo & Kazooie, sans oublier Kirby 64, Wave Race, F-Zero X ou encore Paper Mario, 1080 Snowboarding, Star Wars Rogue Squadron, voire même Resident Evil 2 qui sait. Et vous, quel est votre meilleur/pire souvenir Nintendo 64 ?