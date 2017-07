Nintendo : la NEW 2DS XL en cours de test chez Presse-Citron

La NEW 2DS XL arrive à la fin du mois dans le commerce, mais la nouvelle console portable de Nintendo est déjà chez Presse-Citron. Découverte en images !

La NEW 2DS XL déjà chez Presse-Citron !

Elle est attendue officiellement pour le 28 juillet prochain dans toutes les bonnes (et mauvaises) boutiques de France, la NEW 2DS XL de Nintendo constitue la petite dernière de la famille 3DS. Une Nintendo NEW 2DS XL qui se veut un mélange idéal entre la NEW 3DS XL et la très décriée 2DS. En effet, cette nouvelle console embarque les toutes dernières technologies de la gamme 3DS, ainsi que les nouveaux boutons propres aux version “NEW”, mais fait l’impasse totale sur l’affichage en relief. Une console qui est arrivée tout fraîchement du côté de chez Presse-Citron !

En boutiques, la NEW 2DS XL de Nintendo sera déclinée en deux coloris : Orange/Blanc et Turquoise/Noir. Toutes deux seront proposées à 149 euros l’unité, et offriront, en plus de la console bien sûr, 1 stylet (sur lequel nous reviendrons), 1 carte mémoire microSD de 4 Go, 6 cartes RA, un précieux manuel d’utilisation… et un bloc d’alimentation ! Rappelons en effet que Nintendo ne proposait pas le moindre bloc avec les versions récentes de sa console portable.

Esthétiquement, la NEW 2DS XL reprend le côté “repliable” de la DS/3DS, et embarque la même puissance que la NEW 3DS. Elle est donc en mesure de lire tous les jeux au format DS et 3DS, y compris ceux développés spécialement pour la gamme “NEW”. En revanche, aucune forme d’affichage en relief ici (d’où le côté 2DS…). De même, l’écran supérieur est dénué de tout bouton, le réglage du volume s’effectuant sur le côté gauche de l’écran inférieur. Idem du côté des haut-parleurs, qui ne sont plus situés de part et d’autre de l’écran supérieur, mais sur la tranche inférieure.

Esthétiquement, Nintendo s’est autorisé quelques modifications par rapport aux actuelles NEW 3DS/3DS XL, avec notamment un repositionnement de la caméra interne, ainsi que des capteurs externes. Les cartouches de jeu vont toujours venir s’insérer sur la tranche inférieure de la machine, mais le port cartouche est désormais protégé par une petite trappe, pour éviter d’éjecter une cartouche sans le vouloir. Une bonne idée dans l’absolu, mais une trappe qui fait un peu cheap, et qui est relativement difficile à ouvrir sans forcer comme un goujat…

Bien sûr, la NEW 2DS XL reprend les “nouveaux” boutons de la génération NEW, avec le stick C en façade, sans oublier les touches ZL/ZR à l’arrière. La compatibilité Amiibo est elle aussi de la partie, et Nintendo s’est amusé à donner un petit côté nervuré au dessus de la machine. Why not après tout ! Globalement, l’ensemble est plutôt réussi d’un point de vue design, même si on tique un peu sur la charnière centrale, pas très sexy, ainsi que quelques petits craquements de plastique par-ci par-là. Dommage également que la console collecte aussi vite les traces de doigts (pourtant propres)…

Enfin, les amateurs de “grand” écran seront ravis de savoir que cette NEW 2DS n’est disponible qu’en version XL, soit avec un écran supérieur de 4,88″. Un argument de vente indéniable pour les parents, mais on regrette de devoir encore supporter une si faible résolution en 2017, avec des pixels bien apparents et un effet d’escalier forcément plus prononcé que sur un écran de 3DS standard.

Evidemment, nous vous proposerons un test complet de cette NEW 2DS XL très prochainement. Rappelons que cette nouvelle console sera bientôt la seule et unique alternative à la NEW 3DS XL en boutiques, puisque Nintendo a d’ores et déjà confirmé l’arrêt de la production de la NEW 3DS classique.