Nintendo NEW 3DS XL : la version Super Nintendo est arrivée chez Presse-Citron !

Officialisée il y a quelques semaines, la Nintendo 3DS XL édition limitée Super Nintendo est arrivée chez Presse-Citron. La voici en images !

La NEW 3DS XL passe en mode Super Nintendo

En août dernier, Nintendo officialisait l’arrivée d’une nouvelle édition limitée Super Nintendo de sa très populaire console portable NEW 3DS XL. Disponible depuis de longs mois au Japon sous l’appellation Nintendo NEW 3DS LL Super Famicom, c’est (enfin !) au tour de l’Europe de pouvoir profiter de cette édition limitée, qui fera évidemment la joie des amateurs de cette bonne vieille Super Nintendo.

Ainsi, quelques jours seulement après avoir pu découvrir la Super Nintendo Classic Mini Edition, c’est au tour de la NEW 3DS XL de rendre hommage à cette console 16 bits adulée par de nombreux fans de retrogaming. Toutefois, pas question ici de proposer le moindre jeu d’époque préinstallé sur la machine. En effet, cette version limitée se contente de rendre un hommage purement esthétique à la Super Nintendo de notre enfance.

Pour cela, Nintendo a évidemment soigné le packaging de sa console, mais aussi la robe plastique de cette NEW 3DS XL, qui reprend ainsi le look grisé et les motifs caractéristiques de la machine. Rappelons une nouvelle fois que mis à part l’habillage « Super Nintendo », cette NEW 3DS XL n’offre aucun avantage particulier par rapport à une autre NEW 3DS XL.

En théorie, nul doute que le fan de Super Nintendo ne pouvait qu’être comblé à l’idée de mettre les mains sur une NEW 3DS XL dédiée à sa console fétiche. Toutefois, si le packaging est relativement réussi (mais moins que celui de la Super Nintendo Classic Mini), même le fan le plus irréductible pourra se montrer circonspect face à la finition générale de la console. En effet, le dessus reprend certes fidèlement le look de la machine, mais outre des coloris un peu différents, l’ensemble manque selon nous un peu de soin (et forcément de relief), et fait même un poil « cheap » à vrai dire, une fois la console en mains…

Certes, Nintendo ne pouvait pas forcément faire autrement que de reproduire, via une peinture, les boutons de la machine, et si le résultat est certes plutôt fidèle à la réalité, force est d’admettre que, une fois la console devant ses yeux, cela n’empêche pas la face avant de la console d’être assez fade, visuellement parlant. On aurait par exemple aimé retrouver ce toucher « granuleux » caractéristique de la Super Nintendo, mais il n’en est rien. A l’arrière de la console, on retrouve une reproduction du port cartouche, dans lequel Nintendo a inscrit les informations techniques de la machine, ainsi que le quatuor de couleurs caractéristiques de la Super Nintendo. Dommage toutefois de ne pas trouver dans le packaging le moindre document ou autre petit bonus faisant référence à la Super Nintendo ou à ses principaux jeux.

Soulignons le fait que cette NEW 3DS XL est livrée sans le moindre chargeur secteur, et il faudra donc employer le chargeur de votre 3DS actuelle ou bien commander ce dernier séparément. Evidemment, on imagine aussi que nombreux sont ceux qui vont craquer/ont craqué pour cette NEW 3DS XL édition limitée Super Nintendo uniquement pour le côté « collector » de la chose, et que cette dernière ne servira jamais à jouer au moindre jeu. Rappelons que la console est dès à présent disponible en boutiques au prix de 199 euros, et qu’elle n’est pas (encore) en rupture de stocks.

En bref

De notre côté, si nous étions très impatients à l’idée de découvrir enfin cette NEW 3DS XL édition limitée Super Nintendo, difficile de cacher une certaine déception une fois la console en mains. Le packaging est globalement réussi, même s’il aurait clairement gagné à proposer davantage de détails propres à la Super Nintendo, mais c’est surtout le rendu de la console qui nous a un peu déçu. Cela concerne notamment la face avant, avec des coloris qui diffèrent un peu de ceux de la console originale, pour un résultat finalement (et étrangement) assez fade. On imagine toutefois que ces quelques bémols n’empêcheront pas le fan/collectionneur de ranger fièrement la machine dans sa collection.