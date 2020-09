Nintendo : une compilation Super Mario 3D All-Stars sur Switch… dans quelques jours !

Cela fait quelques mois maintenant que d’insistantes rumeurs évoquent la disponibilité sur Nintendo Switch d’une nouvelle compilation Super Mario, afin de célébrer les 35 ans de la mascotte de Nintendo. Aujourd’hui, le géant nippon a tenu à confirmer la (bonne) nouvelle, avec Super Mario 3D All-Stars, qui sera disponible sur Nintendo Switch le 18 septembre prochain… soit dans quinze jours seulement !

Le plein de Mario pour les 35 ans de la mascotte Nintendo !

Si les plus anciens joueurs se souviennent de Super Mario All-Stars sur Super Nintendo, les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir découvrir très bientôt une nouvelle compilation, qui fait la part belle à la 3D. En effet, cette compilation regroupera certaines des aventures 3D du célèbre plombier, à savoir Super Mario 64, Super Mario Sunshine, ainsi que Super Mario Galaxy.

Nintendo précise que Super Mario 3D All-Stars inclura également un mode spécial permettant d’écouter les musiques de ces trois jeux, et ce même lorsque l’écran de la console est éteint. Côté disponibilité, Nintendo a d’ores et déjà confirmé que le jeu en édition physique sera proposé en édition limitée, tandis que la version téléchargeable du jeu sera proposée sur l’eShop jusqu’à mars 2021.

Ce n’est pas tout, puisque Nintendo va également proposer un certain Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, le 12 février 2021. Il s’agira cette fois de retrouver une version améliorée de l’excellent Super Mario 3D World, lancé initialement sur Wii U. Un titre qui permettra de jouer en multijoueur en local, mais aussi via un tout nouveau mode online.

Un Super Mario Bros. 35 sera également disponible le 1er octobre, et exclusif aux joueurs Switch Online. Il s’agira d’un nouveau jeu compétitif en ligne, dans lequel 35 joueurs s’affrontent jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul Mario en lice. Les ennemis vaincus seront envoyés dans les stages des autres joueurs, et vice versa.

Enfin, Super Mario All-Stars, le classique de la Super Nintendo, rejoint dès aujourd’hui le catalogue des joueurs Switch Online. Here we gooo !