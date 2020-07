Super Mario Bros : un exemplaire neuf du jeu NES vendu à… 114 000 dollars !

Lancé en 1985 sur la célèbre NES de Nintendo, Super Mario Bros est évidemment un monument pour tous les amateurs de jeux vidéo. Véritable ambassadeur du genre plateformes, le jeu signé Nintendo se veut une véritable icone pour toute une génération, et nombreux sont les quarantenaires d’aujourd’hui à avoir démarré leur « carrière de joueur » sur Super Mario Bros. Un jeu indissociable de la NES (couplé bien souvent avec un certain Duck Hunt), et souvent considéré comme « le » premier vrai jeu vidéo grand public.

Nouveau record pour Super Mario Bros sur NES

Aujourd’hui, se procurer un exemplaire de Super Mario Bros sur NES n’a rien de très compliqué, le jeu ayant été distribué à des millions d’exemplaires. Trouver le jeu en bon état, avec sa boite et sa notice est déjà un peu plus compliqué, mais on parvient sans mal, contre quelques dizaines d’euros, à trouver son bonheur sur eBay. En revanche, mettre la main sur un exemplaire neuf de Super Mario Bros est très (très) rare…

Lors d’une récente vente aux enchères, c’est bien un exemplaire neuf, sous coque de protection, de Super Mario Bros, qui était proposé. L’an dernier, un exemplaire similaire avait été vendu au prix de 100 000 dollars, mais ce nouvel exemplaire (version US) a été adjugé au prix de 114 000 dollars. A noter qu’il s’agit ici d’une version assez spécifique du jeu, dotée d’un packaging plus « vintage », et tiré à très peu d’exemplaires.

Cela fait quelques années maintenant que le marché du rétrogaming voit ses tarifs augmenter de manière significative. Du côté des acteurs du marché vidéoludique, on a évidemment vite pris conscience du côté « rentable » de cette tendance. Nintendo a notamment lancé ses NES et Super Nintendo Mini, tout comme SEGA a mis au point sa Mega Drive Mini.

Du côté de chez SNK, on a lancé une Neo-Geo Mini, sans oublier la PlayStation Classic, bientôt la GameGear Micro, mais aussi une réplique miniature de la borne SEGA Astro City, ainsi que la toute récente CoreGrafx Mini.