Nintendo : une nouvelle console Game & Watch pour les 35 ans de Super Mario !

Alors que Microsoft et Sony préparent activement la sortie, en fin d’année, de leur Xbox Series X et PS5, Nintendo a décidé de répliquer avec… une Game & Watch. En effet, dans le cadre des 35 ans de sa mascotte Super Mario, Nintendo a décidé de (re)lancer sa célèbre console, en version modernisée évidemment.

Précommander la Game & Watch Super Mario Bros

En 2020, Nintendo ressuscite… la Game & Watch !

Il y a 40 ans, Nintendo proposait au Japon sa première console de jeu portable, la Game & Watch. En fin d’année, Nnitendo va proposer une réplique de sa console, qui inclura le jeu orignal Super Mario Bros, une horloge numérique, Super Mario Bros: The Lost Levels, ainsi qu’une version Mario du célèbre jeu Ball.

Histoire de commémorer les 35 ans de Mario, au fil des heures, l’horloge numérique incluse affichera 35 animations différentes, dont certaines mettant en scène des amis (ou des ennemis) de Mario ! Après la NES et la Super Nintendo, et alors que beaucoup attendait une Game Boy Mini ou une Nintendo 64 Mini, c’est donc la Game & Watch que Nintendo a décidé de ressusciter, à sa manière.

Pour l’heure, difficile de connaitre la fiche technique précise de cette nouvelle Game & Watch Super Mario Bros. On sait toutefois que cette dernière disposera d’un (petit) écran couleur, d’une croix directionnelle et de deux boutons principaux. Le tout sera alimenté via une batterie rechargeable via un câble USB Type-C fourni avec la console.

Le passé revient en force ! La console Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible le 13/11. Elle inclut :

☑️ Super Mario Bros.

☑️ Super Mario Bros.: The Lost Levels

☑️ Ball (version Mario)

☑️ Une horloge numérique pic.twitter.com/SJPL7VEfja — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Côté look, Nintendo joue évidemment à fond la carte de la nostalgie, avec une console au style préservé, tout comme le packaging façon « Gold ». De quoi faire fondre plus d’un amateur de rétrogaming, malgré une machine à l’intérêt somme toute assez (voire très) limité finalement.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle Game & Watch Super Mario Bros sera disponible le 13 novembre prochain. Côté tarifs, la console est d’ores et déjà disponible en précommande chez de nombreux revendeurs, au tarif de 59,99 euros.