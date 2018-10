Nintendo veut (et doit) vendre beaucoup de Switch dans les prochains mois

Un objectif très ambitieux

N’importe quels autres fabricants de consoles seraient heureux avec les chiffres de vente de la Nintendo Switch, mais il semblerait que cela ne soit pas encore suffisant pour la firme nippone. En effet, si l’entreprise veut atteindre ses objectifs de ventes, elle doit en vendre 20 millions supplémentaires d’ici au mois de mars 2019.

Alors que la marque a écoulé 3,19 millions de Switch au cours du deuxième trimestre de l’année financière, et que depuis le début de l’exercice ce chiffre atteint les 5,07 millions, il lui faudra en vendre quatre fois plus dans les prochains mois. Tout sauf un objectif facile…

La première année de vie la Nintendo Switch, avec 22,86 millions d’exemplaires vendus, avait dû remplir les patrons d’optimisme, mais pendant les fêtes l’an dernier, les ventes avaient été inférieures à 8 millions. Alors que les plus pressés de l’avoir sont déjà passés à la caisse, il faudra pourtant réussir à améliorer la performance. Un vrai défi.

Des jeux d’appel pour sauver la Switch ?

Impossible ? Pas forcément même si cela s’annonce très compliqué. Grace à des très bons jeux qui s’appuient sur d’immenses communautés de fans, Nintendo possède un vaste réservoir de clients : Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of The Wild ont rempli ce rôle l’an passé.

Cette année ? Il y a tout d’abord Diablo 3 ou encore Dark Souls qui ont bénéficié de la portabilité. Par ailleurs, Super Mario Party, (sorti début octobre), Pokémon Let’s Go ou Super Smash Bros Ultimate ont aussi du potentiel. Ce dernier va d’ailleurs faire l’objet d’un bundle qui pourrait bien permettre à Nintendo de faire un bond en avant.

Et pour ceux qui n’ont pas envie de jouer, il est toujours possible de lire des comics. Mais cela représente tout de même un investissement…

Source