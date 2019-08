No Man’s Sky date sa version en réalité virtuelle à travers un court trailer

Disponible sur PS4, Xbox One et PC, No Man’s Sky est sans doute l’un des jeux qui a fait le plus parlé ces dernières années. Lorsqu’il fut annoncé au VGX (Video Games Awards) en 2013, le jeu promettait aux joueurs de les emmenés dans la galaxie, à la recherche de planètes et de mondes inconnus sans aucune limite. Malheureusement, suite à de nombreuses difficultés lors de son développement, le jeu ne tiendra pas ses promesses lorsqu’il sortira en août 2016, que ce soit en termes de réalisation ou en termes de technique. Après deux ans de galère, le jeu renaît de ses cendres en juillet 2018 avec une grosse mise à jour et son arrivée sur Xbox One. Cet été, un deuxième tournant va permettre au jeu de se faire une nouvelle jeunesse !

No Man’s Sky Beyond : La réalité virtuelle arrive enfin !

C’est une très courte bande-annonce de quelques secondes qui nous permet de découvrir juste une image et le titre, mais surtout le plus important : la date de sortie. Rendez-vous donc le 14 août prochain sur PS4 et sur PC pour découvrir Beyond, la mise à jour permettant de jouer à No Man’s Sky en réalité virtuelle.

Lors de sa sortie en août 2016 sur PS4, tout le monde pensait que le jeu serait automatiquement compatible avec le PlayStation VR (dont la sortie était prévue pour le mois d’octobre de la même année). Malheureusement non, alors que le jeu aurait été parfait pour la réalité virtuelle. Finalement, cette expérience folle arrivera trois ans plus tard, en août 2019, et promet d’être assez intéressante.

Pour rappel, il s’agira d’une mise à jour totalement gratuite. Selon les développeurs, il s’agit du prochain chapitre de No Man’s Sky qui proposera un changement majeur en ligne permettant aux joueurs de se rencontrer et jouer ensemble dans l’univers du jeu.

No Man’s Sky : À la conquête de l’espace

L’intérêt de No Man’s Sky est assez incroyable pour tous les passionnés de l’espace. Vous incarnez un pilote de vaisseau spatial (marchand, explorateur, chasseur de primes, mineur, pirate, etc.) traversant l’espace pour percer un mystère caché au centre de la galaxie. Vous pouvez ainsi parcourir une map sans limites ! Des milliards de systèmes à découvrir étant donné que dans No Man’s Sky tout est généré de façon procédurale : planètes, créatures, factions, vaisseaux, modules, bâtiments… Une expérience qui déjà fait envie, mais en réalité virtuelle, cela pourrait clairement être encore plus incroyable.