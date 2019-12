Noël sur Amazon : 10 deals choc jusqu’à -80% pour ce dimanche 🔥

Pour Noël, Amazon a fait un réel effort en annonçant une opération « Ventes Flash de Noël » jusqu’au 22 décembre. Tous les jours jusqu’à cette date, le marchand dévoilera une série de nouvelles offres éphémères à prendre sur sa plateforme e-commerce. Hier, on a pu notamment voir des deals sur les iPhone 11, les Huawei P30 ou sur le drone DJI. Ci-dessous, voici notre sélection des affaires immanquables de la journée.

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Dernière mise à jour : dimanche 15 décembre, 9h56

Si Amazon est la star de ces fêtes de Noël, il ne faut pas oublier les autres marchands français qui font de très beaux efforts pour rester compétitifs jusqu’au bout. Ce n’est pas parce que le Black Friday est passé qu’ils se sont mis en pause – loin de là ! Les acteurs comme Cdiscount, Fnac ou Darty offrent toujours une très belle résistance à Amazon avec des deals spéciaux pour Noël qu’il ne faut pas manquer.

Amazon est le plus dynamique pour Noël

Si les acteurs français font de vrais efforts pour rester attractifs avant Noël, Amazon reste de loin le plus dynamique d’entre tous. S’il a décidé de ne pas participer vraiment aux soldes et aux autres opérations très françaises, le cyber marchand américain mise sur la fin d’année pour asseoir sa position de leader du marché français. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que cette année a encore été une belle démonstration.

Que ce soit pour Black Friday ou pour ces ventes de Noël, Amazon est impressionnant aussi bien au niveau de la quantité que de la qualité des promotions. En allant sur le site marchand, vous pouvez voir des milliers de références en très forte réduction et à travers toutes les catégories de produits affichés. Si la high-tech est l’une des thématiques fortes sur Amazon, le site est généraliste et vous pouvez donc trouver des remises sur le jardinage, la santé, le bricolage ou la beauté.

Mais en plus d’avoir toutes ces promotions, Amazon fait également dans la qualité à Noël. En effet, il n’hésite pas à casser le prix sur les plus grandes marques. Dans l’électronique par exemple, ce sont Apple, Samsung, Huawei ou Philips qui en ont fait les frais. Pas plus tard qu’hier encore, le marchand web faisait baisser les prix des iPhone 11, les derniers smartphones Apple présentés il y a maintenant deux mois. Les iPad et autres MacBook sont aussi en promotion.

Et pour Noël, Amazon fait de vrais cadeaux. Pour la dernière génération de smartphones du géant Huawei, les réductions grimpaient jusqu’à -50% par rapport à leur prix d’origine. C’est la même chose pour un autre leader des smartphones premium sous Android – Samsung. Les derniers Galaxy S10e et S10 voient encore leur prix chuter de 50% environ par rapport au prix d’origine. Si vous voulez faire des excellents cadeaux à petits prix, c’est ce dimanche qu’il faut foncer.

Dimanche, est-ce le jour des bonnes affaires ?

En général, le dimanche est toujours une bonne journée pour saisir des bonnes affaires – et plus on se rapproche de Noël, plus les marchands comme Amazon ont à coeur d’attirer le grand public vers leur plateforme. Avec les grèves et la difficulté que l’on rencontre pour se déplacer que l’on connait en ce moment en France, c’est donc une bonne alternative pour éviter les tracas et se concentrer pleinement sur ses achats de Noël.

De plus, le cyber-marchand Amazon explicite sur chacun des produits si la livraison se fera avant Noël ou non. Dans tous les cas, les produits sont expédiés sous 2 à 3 jours ouvrés (et même un jour dans le cas des abonnés Prime), ce qui permet de commander jusqu’au 20 décembre vraiment sans aucun problème, et se faire livrer avant la date fatidique. Vous avez donc encore toute la semaine pour réserver vos articles pour Noël sur Amazon.

Ce dimanche, on a pu observer de nouvelles ventes flash apparaître sur le site marchand : Amazon oblige les clients à venir souvent pour découvrir les nouvelles offres spéciales qui sont disponibles sur la plateforme. Pour ceux qui n’ont pas de temps à perdre ce dimanche matin, notre liste vous suggère tous les bons plans dans l’électronique que vous pouvez saisir. Nous avons recoupé les promotions entre les marchands pour vous proposer le prix le plus bas.

Un droit de rétractation si nécessaire chez Amazon

On ne va pas se mentir, on se rapproche de la fin des promotions de Noël sur Amazon. Hier déjà, on a vu plusieurs produits arriver en rupture de stock. Plus tôt cette semaine, des références aussi populaires que les AirPods 2 chez Amazon ont disparu de tout le site, faute de stock. Pour sécuriser ses achats, il faut donc être très vif pour ne pas se faire avoir par l’inventaire.

Dans tous les cas, lors du Black Friday ou des Ventes Flash de Noël sur Amazon, le cyber-marchand assure à tout le monde un droit de rétractation de 30 jours. Tout au long de cette période, le client peut renvoyer son achat et obtenir un remboursement complet sur son compte bancaire. Cela permet aussi d’offrir son cadeau le jour de Noël et de le renvoyer si cela ne plait finalement pas au bénéficiaire.

Encore une fois, le plus compliqué aujourd’hui pour ce dimanche est de trouver et saisir les bons plans de Noël sur Amazon. Si vous voulez ne rien manquer des meilleures offres du moment, parfois même jusqu’à -80% sur certaines marques en vogue, n’hésitez pas à mettre cette page dans vos favoris dans votre navigateur. Nous allons relayer tous les bons plans de ce dimanche sur cette page, et elle sera mise à jour selon les stocks sur Amazon.

