Noël sur Amazon : 10 deals jusqu’à -80% pour ce mardi matin 🔥

Chose promise, chose due : Amazon enchaine les ventes flash avant Noël, et jusqu’au 22 décembre. Dans le cadre d’une opération qu’il mène déjà depuis plusieurs jours, il propose chaque jour de nouveaux bons plans éphémères et limités par des quantités restreintes. Ce mardi, on a pu en découvrir une série de nouveaux, avec une livraison garantie avant Noël. Ci-dessous, notre sélection du moment.

Dernière mise à jour : mardi 17 décembre, 9h27

Si vous avez manqué le Black Friday mais que vous voulez quand même faire des économies sur vos cadeaux de Noël, Amazon a la solution pour vous. Entre le 9 et le 22 décembre, il propose des ventes flash de Noël avec des centaines de marques qui sont en forte promotion. Aucune n’est épargne, et on voit ainsi les produits Apple, Samsung ou Huawei perdre jusqu’à -50% de leur prix d’origine. Le stock peut disparaitre d’une minute à l’autre, il s’agit donc d’être efficace.

Amazon hyper actif au mois de décembre

Pour ce mois de Noël, Amazon est plus actif que jamais. Il faut dire que la situation actuelle en France – avec les manifestations – est propice au développement des achats sur internet. Alors qu’il faut à certaines heures plusieurs heures pour se déplacer d’un point à l’autre dans le centre de Paris, faire ses courses de Noël en ligne sur Amazon permet d’éviter une frustration réelle dans les grandes villes.

En parallèle, Amazon avance de beaux arguments pour Noël avec des promotions sur les plus belles marques. Si les boutiques physiques ne font pas de remise à cette période clé de l’année, il est donc plus intéressant d’acheter en ligne en trouvant des petits tarifs plutôt que de le faire dans les magasins plus classiques. A titre d’exemple, les ventes flash de Noël sur Amazon offrent même des réductions sur des marques comme Amazon ou Microsoft.

Le cyber-marchand ne fait pas là des offres de déstockage : ce sont des produits à la mode qui sont en promotion. Sans trop rentrer dans le détail, on peut citer par exemple les iPhone 11 qui sont en promotion depuis plusieurs heures déjà, les tablettes hybrides comme la Microsoft Surface Pro 7 (les iPad Pro sont en rupture de stock), les consoles de jeux Sony PS4 et Xbox One de Microsoft, ou encore les bracelets Fitbit.

Nous avons cité des produits électroniques, mais cela va bien au delà de ça pour ce Noël chez Amazon. En effet, le marchand se dit généraliste, et il couvre tous les écosystèmes de produits que l’on peut imaginer : bricolage, puériculture, livres, jouets, cinéma ou encore mode – autant d’exemples avec des milliers de ventes flash et de promotions dans tous les sens. Si vous avez un peu de temps devant vous, allez donc voir tout ce qui se fait.

Les quantités limitées de Noël chez Amazon

Ce mardi, vous avez de la chance : pour les cadeaux de Noël, Amazon assure encore et toujours la livraison avant la date fatidique – et même si vous n’êtes pas un client Prime. En allant sur le site marchand, ce dernier vous affiche pour chacun des produits en question et des ventes flash si elles arriveront ou non avant Noël. Cela vous permet ainsi de vous organiser pour être sûr d’être prêt à temps, sans avoir la galère et la pression du dernier jour.

Évidemment, les ventes flash sur Amazon pour ce Noël obligent à être très réactifs car les offres ne durent pas longtemps. Tous les matins, nous vous invitons à vous connecter pour découvrir les bons plans en cours – et ne pas en rater un gros morceau. Plus on avance dans la journée, plus les stocks diminuent, et moins vous aurez de chance de faire de belles affaires. Chaque jour, les réductions sur de belles marquent grimpent jusqu’à -80% sur Amazon, c’est pas rien avant Noël !

Heureusement, même pendant son opération de Noël, Amazon laisse à ses clients la possibilité de renvoyer leur achat s’ils n’en veulent finalement plus. Le site leur laisse 30 jours pour changer d’avis et rendre leur achat en l’échange d’un remboursement entier. Donc même si vous prenez un cadeau qui ne fait pas plaisir, plutôt que de le revendre après Noël, il suffit de le retourner. C’est une bonne façon d’acheter sans risque, et en toute simplicité.

Que faut-il acheter ce mardi ?

Vous ne savez pas quoi acheter pour ces fêtes de fin d’année ? Amazon vous livre un certain nombre de recommandations sur sa plateforme, et la section avec les ventes flash vous donne quelques bonnes idées pour Noël. Un espace avec les meilleures ventes du moment pour chacune des catégories vous donne également des idées pour savoir les produits populaires cette année. Si vous ne savez pas quoi acheter, notre liste ci-dessus vous donne quelques éléments sur des références très populaires – surtout dans la high-tech.

Encore une fois, l’heure est à l’urgence : non seulement pour s’assurer de recevoir les cadeaux de Noël avant la date grâce à Amazon, mais aussi pour ne pas passer à côté d’une vente flash qui expirerait – faute de stock. Sur le site du marchand, des petits sabliers montrent dans certains cas le stock restant ou encore le temps jusqu’à l’expiration du deal. Ce n’est toutefois pas le cas sur tous les produits, il faut donc savoir être efficace.

