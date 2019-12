Amazon : 10 offres choc jusqu’à -80% livrées juste pour Noël 🔥

A quelques jours de Noël, Amazon peut en sauver plus d’un : si vous n’avez pas le courage d’affronter les manifestations à travers les grandes villes françaises, il vous reste encore quelques jours pour faire vos achats sur internet. Pour être encore plus attractif, le géant du e-commerce offre chaque jour jusqu’au 22 décembre des « Ventes Flash de Noël » sur les plus grandes marques. Nous avons fait une liste pour ce mercredi.

Cette année, le mois de décembre aura une nouvelle fois été compliqué pour les boutiques physiques. Alors que les grèves ont dissuadé une partie des français de faire leur achats de Noël dans les magasins traditionnels, ce sont les e-commerçants tels qu’Amazon, Cdiscount ou Fnac qui ont profité de ce contexte. Et ils n’ont pas hésité à inonder le marché de promotions pour attirer encore davantage le public.

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Dernière mise à jour : mercredi 18 décembre, 7h53

Amazon, grand gagnant des grèves avant Noël

En plus d’avoir des quantités gigantesques de stock disponible sur les plus grandes marques du monde, Amazon profite de cette période avant Noël pour casser les prix sur de nombreuses marques pour attirer le grand public français. La facilité et la flexibilité des achats sur la plateforme marchande sont assez déconcertantes, et cela ne rend le géant du e-commerce toujours plus populaire.

Pendant les Ventes Flash de Noël, il organise chaque jour des milliers de nouvelles offres ponctuelles qui permettent d’économiser jusqu’à -80% sur des marques de renom. On retrouve par exemple Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Philips, DJI, Microsoft, Sony ou encore LG avec des réductions tout simplement incroyables qui permettent de faire des cadeaux de Noël à bas prix sur internet.

Et cela ne veut surtout pas dire que vos beaux cadeaux de Noël seront au rabais : Amazon se concentre sur les plus belles marques, et c’est pour cela qu’il tient tout son succès. Ainsi, on voit les derniers iPhone 11, les Galaxy S10 ou encore les Huawei P30 être en promotion éphémère parfois jusqu’à -50%. Ce sont les tous derniers téléphones, et pourtant ils ne sont pas épargnés. C’est donc un moyen de vite économiser plusieurs centaines d’euros que vous n’auriez pas pu économiser dans les boutiques physiques.

Il faut quand même rappeler que le stock est limité pour ces Ventes Flash de Noël sur Amazon, et qu’il ne faut donc pas se faire d’illusions : si vous attendez la fin de journée pour sécuriser votre achat, ce sera peut-être trop tard. Dès lors que vous trouvez un produit en réduction sur le site marchand Amazon – et qui vous intéresse – le mieux est de l’acheter au plus vite. Vous pouvez toujours changer d’avis dans les 30 jours et obtenir un remboursement complet.

Acheter ses cadeaux de Noël à prix barré

On a tendance à associer les cadeaux de Noël sur internet à de l’électronique. Et pourtant, Amazon est loin de ne faire que de l’électronique. En effet, le site marchand possède des dizaines de catégories différentes avec des millions de références dans vraiment tous les secteurs. Que vous soyez un grand fan de jardinerie, de décoration ou que vous misiez tout sur la beauté, vous serez forcément servi.

Amazon, c’est donc un moyen de faire des courses de Noël plus facilement car vous n’avez pas à vous rendre à beaucoup d’endroits : tout se concentre sur un seul site, avec des milliers de promotions convaincantes. Alors qu’on peut mettre parfois des heures pour aller d’un point A à un autre point B à Paris en raison des grèves, c’est tout simplement le bonheur de faire ses courses sur une seule et même plateforme.

Bien souvent, on s’interroge sur les délais de livraison associés aux différents produits mis en avant sur Amazon et consorts. La plateforme mentionne dans tous les cas quelle est la date de livraison. Si vous êtes membres Prime, elle sera assurée dans les 24 heures. Pour ceux qui ne le sont pas, il faut compter en général 2 ou 3 jours ouvrés pour obtenir la livraison gratuite sur Amazon : cela reste encore le cas avant Noël, et même ce mercredi, elles sont pour la plus grande majorité assurées dans les temps.

Dénicher les bons plans sur Amazon

Faire ses cadeaux de Noël sur internet c’est une chose, mais faire ses achats moins cher ça en est une autre. Et justement, un portail comme Amazon vous donne des solutions pour faire de réelles économies sur tous vos achats de Noël, sans pour autant négliger la qualité. Malheureusement, les stocks de ces produits en promotion sont très limités, et il faut donc savoir être réactif pour ne pas passer à côté d’une opportunité en or.

Cela implique qu’il faut se dépêcher un minimum pour sécuriser son achat de Noël sur Amazon. Heureusement, la plateforme offre à tous ses clients un droit de rétractation qui est de 30 jours. Pendant toute cette période, ils peuvent réfléchir et tester le produit – et le retourner s’ils ne sont finalement plus satisfait du produit. Il faut que le produit renvoyé soit comme neuf, et dans ce cas-là, le client obtiendra un remboursement intégral de la part d’Amazon.

Tout au long de la journée de mercredi, nous allons vous relayer les différentes promotions et ventes flash de Noël sur le site Amazon. Pour ceux qui n’ont pas une seconde à perdre dans leurs achats, faute de temps, nous faisons un résumé des grandes réductions qui valent d’être considérées. Vous pouvez simplement mettre cet article dans vos favoris pour y accéder facilement et voir les deals en cours.

