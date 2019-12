Nokia 2.3 : le smartphone sous Android One à seulement 109 euros

Un nouveau Nokia 2.3, sous Android One

HMD Global, le groupe à l’origine de la résurrection de Nokia, annonce l’arrivée d’un tout nouveau smartphone : le Nokia 2.3. Pas de flagship ici, puisqu’il s’agit d’un smartphone entrée de gamme, sous Android One. Un Nokia 2.3 qui sera affiché à seulement 109€ en boutiques, de quoi attirer la curiosité de plus d’un client.

A ce tarif, on pourra donc retrouver un smartphone équipé d’une large dalle tactile de 6,2″, en qualité 720p. Un écran surmonté de larges bordures, avec en prime un menton assez volontaire et une encoche sur la partie supérieure. Pas une merveille de design donc, mais ce n’est pas forcément ce que l’on attend d’un smartphone à une centaine d’euros.

Sous le capot, le Nokia 2.3 sera animé par un processeur MediaTek Helio A22, couplé à 2 Go de RAM. A cela vient s’ajouter un stockage de 32 Go, heureusement extensible via une carte microSD. Le smartphone est également compatible Dual SIM, se recharge via microUSB et dispose évidemment des modules Bluetooth et WiFi. Côté photo, on pourra profiter ici d’un double capteur à l’arrière, composé d’un module 13 mégapixels et d’un module 2 mégapixels, sans oublier une caméra frontale de 5 mégapixels.

2 jours d’autonomie… mais une recharge 5W

Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 4000 mAh, ce qui, combiné à l’interface Android One, devrait permettre à ce Nokia 2.3 d’afficher une autonomie dépassant aisément les deux journées complètes d’utilisation. Pas de recharge rapide toutefois ici, et il faudra se contenter d’une charge 5W. Comme toujours, Nokia promet un suivi régulier de son smartphone, avec 2 années garanties de mises à jour Android et 3 années de mises à jour de sécurité. Etonnant toutefois de remarquer que le smartphone est équipé d’Android 9…

Toujours est-il que le nouveau Nokia 2.3 sera disponible tout prochainement en boutiques, au tarif de 109 euros. Il sera décliné en Cyan Green, Charcoal et Sand.