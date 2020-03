Nokia 8.3 : le smartphone 5G façon James Bond

Le premier smartphone Nokia 5G pour cet été !

Le groupe HMD Global vient d’officialiser son tout nouveau smartphone Nokia 8.3, un smartphone que l’on pourra voir à l’écran (en novembre) dans le nouveau James Bond – Mourir Peut Attendre, et qui constituera le tout premier smartphone 5G de la marque.

HMD Global promet un smartphone « résistant à l’épreuve du temps« , le terminal ayant été pensé pour s’adapter aux multiples déploiements du réseau 5G, avec la prise en charge des combinaisons 5G autonomes et non autonomes que les opérateurs vont déployer progressivement dans le monde entier. Un smartphone (Android 10) sous Snapdragon 765G Modular Platform, qui se pare d’une large dalle tactile de 6,81 », et qui sera alimenté par une batterie de 4500 mAh.

A l’arrière, le Nokia 8.3 se pare d’un quadruple capteur photo, pourvu de la technologie PureView et d’optiques ZEISS. Un module composé d’un capteur principal de 64 mégapixels,s secondé par un module 12 mégapixels, sans oublier deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Le smartphone est également fourni avec l’éditeur ZEISS Cinema, et des fonctionnalités d’enregistrement vidéo annoncées comme « extraordinaires en basse lumière« , avec toujours la technologie audio OZO.

Pour Florian Seiche, CEO de HMD Global : « Aujourd’hui, nous ouvrons un nouveau chapitre pour HMD Global grâce à l’entrée dans la 5G avec un smartphone véritablement de pointe, capable de résister à l’épreuve du temps. En le conjuguant au lancement de HMD Connect, nous créons une expérience de connectivité véritablement complète. »

Parallèlement, HMD Global annonce également le lancement de son service HMD Connect global data roaming, permettant aux utilisateurs du monde entier de bénéficier de données en roaming, en gardant un contrôle sur leur consommation. Après son inscription, l’utilisateur reçoit chez lui une carte SIM qui lui permettra d’avoir accès facilement à la gestion de ses données.

Le service est lancé avec un kit qui comprend la carte SIM, jusqu’à 1 Go de données en itinérance, les taxes et les frais de livraison à partir de 19,95€. La carte d’itinérance de données mondiale de 14 jours est vendue à partir de 9,95€, avec des mises à niveau à partir de 5€.

Prix et disponibilité

HMD Global précise que son Nokia 8.3 5G sera disponible à partir de l’été 2020 en coloris Nuit Polaire, à partir de 599€ pour les versions 6GB/64GB et 649€ pour les versions 8Go/128Go.