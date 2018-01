HMD (Nokia) promet de nous impressionner au Mobile World Congress

HMD fait du teasing pour le Mobile World Congress.

Alors qu’on pensait la marque condamnée, Nokia fit son come-back grâce à un partenariat de licence avec la société HMD.

C’est durant le Mobile World Congress 2017 à Barcelone que la société a décidé de lever le voile sur le nouveau 3310 ainsi que sur trois smartphones sous Android. Si l’on ne sait pas combien de smartphones HMD a vendu, les analystes semblent s’accorder à dire que la première année de Nokia après son retour est réussie.

Rendez-vous au MWC 2018

Et cette année, la marque Nokia sera une fois de plus présente au Mobile World Congress. S’il n’est pas entré dans les détails, Juho Sarvikas, Chief Product Officer, laisse déjà entendre que les annonces de HMD durant le Mobile World Congress 2018 seront aussi impressionnantes que celles de l’année dernière (la société avait fait le buzz en relançant le Nokia 3310).

« Je m’excuse pour le silence radio. J’étais très occupé par la préparation du MWC 2018. Attendez-vous à ce que ce soit impressionnant », écrit-il sur Twitter.

Sorry for radio silence. Been super busy planning #MWC2018 . Please expect it to be awesome 😎 — Juho Sarvikas (@sarvikas) January 18, 2018

Pour le moment, aucun détail sur les smartphones que HMD va lancer cette année. Mais les rumeurs vont déjà bon train sur les blogs spécialisés dans le high-tech. Selon certaines sources, HMD lancerait une autre version du téléphone 3310.

Des smartphones Nokia 1 (qui serait sous Android Go), Nokia 4, Nokia 7 Plus et Nokia 9, sont également évoqué. Et d’après Android Authority, il est possible que le Nokia 9 soit le smartphone Nokia haut de gamme que l’on attend tous depuis que la marque a été relancée.

Pour rappel, le Mobile World Congress se tiendra du 26 février au 1er mars.