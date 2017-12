Le retour de Nokia est réussi

Un an après le come-back, la marque Nokia semble avoir réussi son pari.

Après le rachat de sa division mobile par Microsoft, en pensait que Nokia allait disparaître du marché. Mais quand elle a pu reprendre le contrôle de sa marque, la firme finlandaise a décidé de revenir, via un contrat de brand licencing avec la société HMD. Et aujourd’hui, tout porte à croire que le retour de la marque Nokia est réussi.

Au début de ce mois, HMD a fêté le premier anniversaire de son deal avec Nokia. Une occasion de partager son enthousiasme dans un billet de blog.

« HMD Global est arrivé sur le marché avec une incroyable fanfare, marquée par le retour du Nokia 3310 au Mobile World Congress 2017, et l’introduction de sa première vague mondiale de smartphones Android. Le nouveau portefeuille a remporté plus de 20 prix au salon et a été vendu à travers les marchés. Aujourd’hui, les téléphones Nokia sont en vente dans plus de 80 pays sur 45 sites Web locaux dans 48 langues. Les appareils ont déjà été activés dans plus de 170 pays », lit-on.

Des estimations

Et à défaut de statistiques exactes, on peut également mesurer le succès des nouveaux mobiles Nokia pour cette première année grâce aux analyses.

Par exemple, selon les chiffres donnés par Counterpoint Research au site Nokia Power User, HMD aurait expédié 13,5 millions de téléphones basiques et 2,8 millions de smartphones, rien qu’au troisième trimestre 2017. Et ça, ce n’est que pour le troisième trimestre, sachant que les ventes au dernier trimestre sont généralement supérieures.

De son côté, Forbes, qui cite d’autres estimations, compare même la première année de Nokia après son come-back aux premières années de Xiaomi et d’Apple dans le mobile.

Le retour de Nokia a été très bien accueilli et avec la version moderne du 3310, la marque a réussi à faire le buzz dès ses débuts. Mais dans son commentaire, Counterpoint évoque également la « valeur sentimentale » de Nokia pour les revendeurs comme un autre facteur de son succès.