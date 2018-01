Nokia Sleep : un capteur pour analyser votre sommeil et améliorer vos nuits

Lors du CES 2018, Nokia a présenté son nouveau tracker Sleep, qui promet d’analyser le sommeil de l’utilisateur, avec pour objectif d’améliorer considérablement ses nuits.

Un nouveau tracker de sommeil Sleep chez Nokia

C’est à l’occasion du CES 2018 de Las Vegas que Nokia a officialisé son tout nouveau capteur Sleep. Comme son nom le laisse suggérer, il s’agit ici d’un nouvel outil qui va se charger d’analyser le sommeil de l’utilisateur, avec pour objectif d’améliorer considérablement ses nuits en lui fournissant des informations personnalisées pour optimiser son sommeil.

On le sait, un bon sommeil est essentiel dans le cadre d’une vie saine, et le manque de sommeil est (selon une récente étudie américaine) un facteur de risques de maladies cardiaques et rénales, de pression artérielle élevée, de diabète ou encore d’attaques cérébrales. Avec Nokia Sleep, l’utilisateur va pouvoir analyser son sommeil : durée et interruptions, cycles de sommeil (léger, profond ou paradoxal) et même détection des ronflements.

Côté fonctionnement, le nouveau tracker Nokia Sleep est une bande molletonnée qui se glisse sous le matelas. Les cycles de sommeil sont analysés en fonction des signes vitaux (rythme cardiaque et respiratoire) et des mouvements de l’utilisateur, détectés à travers le matelas par le capteur pneumatique. Via l’application Health Mate (la même que celle utilisée pour la Nokia Steel HR par exemple), l’utilisateur peut observer son score de sommeil sur 100 points qui tient compte de 6 paramètres (durée, profondeur, interruptions, régularité, temps d’endormissement et temps de lever), son évolution et avoir des recommandations sur-mesure.

L’application propose aussi de suivre un programme de coaching « Rituel de sommeil » pour améliorer la régularité de son sommeil sur le long terme. Ce programme permet d’apprendre comment un sommeil plus régulier (notamment entre la semaine et le week-end) réduit la fatigue, améliore la santé et favorise la perte de poids.

Le nouveau Nokia Sleep sera disponible dans le courant du premier semestre 2018, et affiché au tarif de 99 euros.