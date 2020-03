Non, il n’est pas nécessaire d’être bon en maths pour apprendre à coder

Les chiffres sont frappants et confirment bien le problème. En moyenne, seulement 15 % des développeurs chez Google, Apple, Twitter, Facebook, LinkedIn et Yahoo sont des femmes. La parité est donc loin d’être une réalité chez les géants de la Tech. En France, le constat est à peu prêt le même puisqu’elles ne représentent que 33% des travailleurs du numérique.

Parmi les causes souvent évoquées, on cite une forme d’autocensure au moment de l’orientation vers les formations de programmation. La figure du nerd, souvent un garçon, surdoué dans les matières scientifiques a la dent dure. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Washington remet totalement en cause ce cliché.

Des initiatives à l’échelle locale

Les auteurs de cette recherche estiment en effet que les personnes ayant une aptitude naturelle à apprendre les langues et à communiquer des idées ont plus d’atouts pour apprendre à coder sur Python que celles qui ont une appétence pour les chiffres et les mathématiques.

Les scientifiques estiment que cela devrait changer totalement la façon dont nous percevons l’apprentissage de la programmation. Les stéréotypes actuels estiment qu’être « un bon programmeur repose fortement sur les capacités mathématiques, cela ne correspond pas à ce que nous avons observé« , précise Chantel Prat, auteure principale de l’étude au journal The Independent.

Elle poursuit : « Les informations sur ce qu’il faut pour être bon en programmation manquent cruellement dans un domaine qui a été notoirement lent à combler l’écart entre les sexes. »

De fait, les initiatives se multiplient pour tenter d’inciter les femmes à s’orienter d’avantager vers les métiers de programmation. C’est d’autant plus important que ce sont les postes qui sont souvent les plus qualifiés sur le marché du travail. En France, à l’échelle locale, de nombreuses associations mènent ce travail de long terme : prouver aux jeunes filles qu’elles ont aussi une place dans les études de sciences et de mathématiques.