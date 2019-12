Non, il n’y aura pas de suite à Us de Jordan Peele

Si on doit sélectionner un réalisateur qui a su nous prendre à la gorge, nous saisir par les sentiments, nous surprendre par sa capacité à se saisir de sujets poignants ces dernières années, il y a de bonnes chances que le nom de Jordan Peele figure haut dans la liste. C’est lui qui nous a offert l’incroyable Get Out qui lui a valu un Oscar pour le meilleur scénario original. C’est encore lui qui dirige Al Pacino, dans la série « Hunters », sur les chasseurs de nazis. Entre les deux, il a notamment signé l’effrayant « Us », sorti en mars dernier. Les fans en redemandent.

Us, l’actrice principale n’en veut pas plus

Au moment de sa sortie, le film a eu le droit à un hommage de la critique, mais aussi du public, rapportant tout de même 255,1 millions de dollars au box-office. Si à l’échelle d’un Marvel cela peut sembler peu, c’est un chiffre qui est plus qu’honorable. Surtout, avec une fin qui est somme toute plutôt ouverte, la possibilité d’une suite ne pouvait pas être complètement écartée.

Oui, mais voilà. Lupita Nyong’o, l’actrice principale, oscarisée pour Twelve Years a Slave, aussi présente dans les univers de Star Wars et Marvel (vous excuserez du peu) a dit stop. On vous précise tout de suite que son explication contient un léger spoiler. Si vous n’avez donc pas encore vu US, mieux vaut ne pas lire la suite.

Lupita Nyong’o a donc expliqué que jouer deux personnages différents, Adélaide Wilson et Red était un « très grand défi ».

Je devais gérer les deux faces d’un argument. Etre l’offensé et l’offenseur. Il fallait saisir la profondeur émotionnelle des deux personnes mais aussi maintenir une discipline stricte autant mentalement que physiquement.

A moins que Jordan Peele ne réussisse à la faire changer d’avis, il faudra donc en rester là. Pour ceux qui ne l’ont pas vu, découvrez ci-dessous la bande-annonce du film.