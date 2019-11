Al Pacino lance la chasse aux nazis dans « Hunters », la série de Jordan Peele

« Le temps du choix entre l’ombre et la lumière est venu, bienvenue à la chasse ». Le personnage joué par Al Pacino n’y va pas par quatre chemins dans le premier trailer de Hunters. La série d’Amazon Prime sera donc une véritable traque aux nazis inspirée de faits réels. En 1977, à New York, une équipe que l’on appelle « les chasseurs » a découvert que des centaines de hauts responsables nationaux-socialistes vivaient comme si de rien n’était en ville, tout en conspirant dans le but de créer un quatrième Reich en Amérique.

Un des poids lourds d’Amazon Prime en 2020

Le pitch est on ne peut plus passionnant et peut laisser espérer des scènes épiques. La distribution s’annonce également assez solide. Outre Al Pacino, on retrouvera Logan Lerman (Percy Jackson), ou encore Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy), Dylan Baker (The Good Fight) et Lena Olin (Alias). La série sera produite par le cinéaste oscarisé Jordan Peele à qui l’on doit notamment l’excellent Get Out, ou encore Us. David Weil officie en tant que showrunner et s’est chargé de la lourde tâche de la rédaction du scénario.

La série sera diffusée en 2020 sur la plateforme. Elle devrait être un des programmes phares de l’année avec la saison 2 de The Boys. L’adaptation du Seigneur des Anneaux suivra également et elle a d’ailleurs déjà été prolongée pour une saison supplémentaire. On parle finalement assez peu d’Amazon Prime, mais le service de streaming fait son chemin et commence à disposer d’une catalogue très intéressant.

Quant à Al Pacino, on pourra aussi le retrouver dans The Irishman, le film très attendu de Martin Scorsese, qui sera disponible à partir du 27 novembre sur Netflix. Ce long métrage est également basé sur des faits réels et raconte la vie de Frank Sheeran, l’homme qui aurait un lien avec la disparition du dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa.