Non, la notification de Samsung n’est pas inquiétante

Si vous êtes en possession d’un smartphone Samsung Galaxy, vous avez du recevoir une étrange notification de Find My Mobile (Traçage du mobile). S’agit-il d’une erreur de la part du constructeur coréen ou un simple test, quoi qu’il en soit la plupart des utilisateurs ayant reçu ce message ont préféré désactiver la géolocalisation.

Pour le moment, aucun communiqué officiel de la part de Samsung n’a été dévoilé. Sur Twitter, le compte Samsung Help UK a simplement déclaré :

Hi. Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This notification was confirmed as a message sent unintentionally during internal testing and there is no effect on your device. 1/2

— Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020