Non, Mars ne sera pas terraformée avec des bombes atomiques

Plus les années avancent et plus on se rend compte que pour beaucoup d’acteurs de l’aérospatiale, la Lune fait désormais partie du passé. C’est désormais Mars, la planète rouge qui attire toutes les attentions. Mais comment faire pour rendre ce monde totalement désolé, habitable par l’être humain ? Comment rendre viable une colonisation de cette planète ?