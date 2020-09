NordVPN : le puissant VPN casse les prix ce soir 🔥

Le secteur des VPN est très vaste et pourtant, le nom NordVPN sort du lot. Pas étonnant puisque son VPN fait figure de référence parmi les meilleures pointures du marché.

Avec son logiciel simple Ă utiliser, NordVPN garantit une sĂ©curitĂ© optimale sur Internet et plus de libertĂ©s en annulant les restrictions gĂ©ographiques et la censure numĂ©rique. Pour Ă©tendre sa protection et bĂ©nĂ©ficier des avantages partout, l’application NordVPN est disponible sur les ordinateurs, smartphones, tablettes et Smart TV.

Vous voulez le tester sans vous ruiner ? C’est possible. MĂŞme si le mois de septembre est dĂ©jĂ bien entamĂ©, NordVPN ne laisse tomber personne. Grâce Ă son offre Back To School sur 2 ans Ă -68%, l’intĂ©gralitĂ© de son service chute Ă 3,30€ par mois contre 10,64€ sans la rĂ©duction.

Et pour avoir l’esprit plus tranquille, sachez que cet abonnement remisĂ© de 2 ans est entièrement remboursable sous 30 jours. Attention, il s’agit d’un deal Ă©clair sur NordVPN, dont l’expiration est imminente. Pour dĂ©couvrir le bon plan sur le VPN, c’est ici :

Profiter de l’offre NordVPN

NordVPN, un outil sécurisé, rapide et complet

En 2020, plus de 14 millions d’utilisateurs utilisent NordVPN au quotidien.

NordVPN propose de sĂ©curiser toutes les donnĂ©es personnelles qui transitent sur le web ainsi que vos activitĂ©s en ligne grâce Ă un chiffrement dernière gĂ©nĂ©ration – l’algorithme Advanced Encryption Standard. Cette protection empĂŞche quiconque d’accĂ©der Ă vos donnĂ©es, vos communications et de savoir ce que vous faites.

L’application NordVPN applique Ă©galement un camouflage intĂ©gral de votre adresse IP ce qui vous permet de naviguer en toute confidentialitĂ© et de modifier votre emplacement gĂ©ographique par la mĂŞme occasion. Le rĂ©seau du fournisseur rassemble 5400 serveurs rĂ©partis dans 59 pays – soit possiblement 59 localisations.

Le changement d’IP et de position sur la toile prĂ©sente un intĂ©rĂŞt majeur : la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă des contenus initialement bloquĂ©s dans votre rĂ©gion – sites bancaires, jeux en ligne, chaĂ®nes TV, plateformes de streaming, applications de messagerie… Ă€ vous de choisir dans quel pays vous voulez ĂŞtre perçu par internet. Par exemple, pour dĂ©bloquer le catalogue amĂ©ricain de Netflix depuis la France, il faudra sĂ©lectionner un serveur aux États-Unis et le tour est jouĂ©.

Pour rĂ©pondre aux besoins de tous ses abonnĂ©s, NordVPN met Ă disposition des serveurs spĂ©cialisĂ©s pour le P2P, des serveurs Double VPN ou encore Onion Over VPN. Autant de fonctionnalitĂ©s qui permettent d’utiliser le VPN pour des utilisations spĂ©cifiques.

En plus des fonctionnalitĂ©s propres Ă son outil VPN, NordVPN dĂ©ploie d’autres options visant Ă parfaire votre sĂ©curitĂ© : un filtre anti-malwares, un bloqueur de tracking et un adblock.

Un prix très bas à 3,30€ par mois et un achat garanti

Si vous voulez profiter de l’expĂ©rience NordVPN et de tarifs prĂ©fĂ©rentiels, c’est l’occasion idĂ©ale car le fournisseur vient de dĂ©voiler son offre flash. L’offre NordVPN vous permet de devenir client pendant 2 ans et de bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction immĂ©diate de -68%. L’abonnement 2 ans vous coĂ»tera alors 79,21€ (ou 3,30€ par mois) au lieu de 255,25€. Au total, on parle de 146€ d’Ă©conomies.

Le paiement peut s’effectuer par carte de crĂ©dit, PayPal, Google Pay, AmazonPay ou par crypto-monnaies et l’achat est garanti pendant les 30 jours suivants. Si vous changez d’avis dans ce dĂ©lai, il est possible de rĂ©silier l’abonnement NordVPN gratuitement en informant le support client. Un conseiller procĂ©dera au remboursement en moins de 7 jours ouvrĂ©s.

Pour terminer, sachez qu’un compte NordVPN permet un usage simultanĂ© sur 6 appareils Ă©lectroniques. Rappelons que la quasi totalitĂ© des plateformes est couverte – macOS, iOS, Windows, Android et Linux.

