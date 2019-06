Notre civilisation pourrait-elle s’effondrer en 2050 ? C’est possible, selon un rapport

Dans sa dernière étude, le think tank australien Breakthrough National Centre for Climate Restoration atteste que notre civilisation pourrait s’éteindre en 2050, une hypothèse qui paraît pourtant difficile à croire.

Si cela semble difficile à croire, il faut également prendre en considération le fait que le rapport s’accompagne de l’avant-propos de Chris Barrie, amiral et ancien chef de la Défense de l’Australie.

Sécheresse, famine, renversement de l’ordre établi et fin du monde en 2050 ?

Pour David Spratt et Ian Dunlop, respectivement directeur du think tank et ancien président de l’Australian Coal Association, l’effondrement de la civilisation aurait donc lieu en 2050 à cause du dérèglement climatique. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs sont partis du principe que les pays ayant signé l’Accord de Paris ne respecteraient pas les recommandations.

Ainsi, les changements qui seraient à l’origine de la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le rapport indique qu’un certain « point de non-retour » pourrait être atteint au milieu du siècle, ce qui créerait l’effondrement de notre civilisation. Avant que celle-ci ne se produise, l’étude assure que le climat risque d’augmenter de trois degrés dans les années à venir, ce qui aurait d’importantes conséquences pour les humains.

En effet, plus d’un milliard de personnes se verraient dans l’obligation de migrer, là où deux milliards n’auraient plus accès à l’eau potable. De plus, la moitié de la population serait soumise à une « chaleur létale » au moins 20 jours par an.

Le rapport indique aussi : « Dans les scénarios les plus sophistiqués, l’ampleur des destructions dépasse notre capacité à modéliser la probabilité à ce que l’humanité prenne fin ». De plus, les auteurs assurent que l’humain ne serait pas en mesure de visualiser sa propre destruction, si bien qu’il ne pourrait pas voir ce qu’induirait réellement le réchauffement climatique. En conséquence, la sécheresse mènerait la Terre à la famine et à la fin de l’ordre établi.

Néanmoins, il faut également tempérer en indiquant que ce rapport a aussi vocation à alerter la communauté scientifique et politique afin que de réelles solutions soient mises en place. Chris Barrie indique à ce sujet : « Un futur apocalyptique n’est pas inévitable ! Mais sans action drastique et immédiate, nos perspectives d’avenir sont faibles. Nous devons réagir collectivement ».