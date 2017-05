Notre sélection de robots innovants du salon Innorobo 2017

Découverte des robots les plus marquants du salon Innorobo 2017 qui se tient près de Paris jusqu’au 18 mai.

Cutii : le robot compagnon des personnes âgées

La société Yumii ambitionne de révolutionner le quotidien des personnes âgées par la création d’une plateforme de mise en relation à distance avec leur famille, des aidants, des associations et des médecins. L’accès à cette plateforme se fait par l’intermédiaire du robot Cutii(développé par la même société). Commandé par la voix et équipé d’un écran, ce dernier peut jouer, discuter et même donner un cours de cuisine à son propriétaire !

D’après la startup, l’accès à la plateforme et au robot seront possibles en juin, avec comme business model un système d’abonnement.

Pepper : la star humanoïde

Pepper est le robot le plus connu du grand public. Il est développé par SoftBank Robotics, le leader mondial de la robotique humanoïde.

Pepper est un robot compagnon qui a vu le jour en 2014 à Tokyo. Depuis sa création, Pepper a été vendu à plus de 10 000 unités notamment pour équiper des points de vente. Ainsi en France, Renault et la SNCF ont adopté des robots dans leurs boutiques et showroom pour des missions d’accueil et de renseignement.

Depuis 2015, Pepper est disponible pour les particuliers au Japon moyennant 1 500 euros avec un abonnement de 250 euros par mois. Résultat ? Un triomphe avec les 1 000 premiers robots disponibles vendus en seulement une minute. Au vu de ce succès, nous pouvons imaginer voir d’ici peu les premiers Pepper arriver dans nos maisons.

TwinswHeel : le livreur 2.0

TwinswHeel est une startup lyonnaise qui a conçu un robot autonome capable de livrer des colis. Compact, ce droïd peut transporter un produit jusqu’à 40 kg à une vitesse de 7km/h. Son autonomie est de 10km.

La startup incubée par l’école de commerce EMLYON, travaille en collaboration avec La Poste, pour optimiser la livraison sur le dernier kilomètre (élément stratégique pour les transporteurs). Le robot envoie un sms au destinataire en arrivant chez lui avec un code pour ouvrir le container et prendre sa commande.

TwinswHell souhaite aussi introduire son robot dans des sites de production afin de transporter des colis de petites tailles, comme une caisse à outils.

Tiki : le robot Normand

La startup Event Robots, créée à Rouen par Steve Geandier et Guillaume De La Rue, nous a présenté leur robot hôtesse : Tiki. Impossible de rester indifférent à ce robot humanoïde haut d’1m40, équipé d’une tablette, et présenté avec de nombreux designs originaux.

Tiki est un robot d’accueil capable d’évoluer dans un magasin, un showroom ou un musée. En hôte parfait, il peut accueillir et orienter des clients mais aussi les aider à commander un produit ou un service.

PUMagri : le tracteur de demain

PUMagri est le robot développé par SITIA, société d’ingénierie travaillant sur de nombreux projets innovants. PUMgari, robot-tracteur autonome de 2 tonnes, en est le parfait exemple. Le robot doit à terme être capable de travailler seul dans des vignes à partir de cartes de la parcelle préalablement chargées. PUMgari est ensuite capable d’adapter sa hauteur et la largeur de ses roues au vignoble.

PUMgari a pour objectif de contribuer à une amélioration de la qualité de vie des exploitants agricoles. Cela passera par une diminution de la pénibilité des tâches et une réduction significative des quantités d’herbicides utilisées. La vente de 500 robots est visée pour 2023.

