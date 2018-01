Le nouveau défi de Mark Zuckerberg, c’est de faire le ménage sur Facebook

Chaque année, Mark Zuckerberg se lance un nouveau défi. En 2009, celui-ci était de porter une cravate. En 2018, il veut faire le ménage sur son réseau social.

Chaque année, le PDG de Facebook de lance un défi personnel. Au début, en 2009, c’était de porter une cravate chaque jour, afin de se rappeler qu’il doit rester sérieux. A l’époque, Facebook ne faisait pas encore de bénéfices, et son PDG devait donc trouver un modèle économique pour assurer l’avenir du réseau social. Puis, on a eu droit à d’autres défis comme apprendre le mandarin ou encore fabriquer une intelligence artificielle.

Pour cette année, le défi de Mark Zuckerberg sera un peu plus sérieux et un peu moins personnel :

« Le monde semble anxieux et divisé, et Facebook a beaucoup de travail à faire – qu’il s’agisse de protéger notre communauté contre les abus et la haine, de se défendre contre les interférences des États nations ou de s’assurer que le temps passé sur Facebook soit bien dépensé. Mon défi personnel pour 2018 est de me concentrer sur la résolution de ces problèmes importants. Nous n’allons pas empêcher toutes les erreurs ou tous les abus, mais nous faisons actuellement trop d’erreurs dans l’application de nos politiques et lorsque nous empêchons l’utilisation abusive de nos outils. Si nous réussissons cette année, nous finirons 2018 sur une bien meilleure trajectoire ».

En d’autre termes, Mark Zuckerberg veut faire le ménage

Il faut dire que Facebook a été énormément pointé du doigt cette année, principalement à cause de la propagation des fake news sur son réseau social, ce qui aurait donné un coup de pouce à Donald Trump durant l’élection américaine. Puis, il y eu également le dossier sur les interférences russes sur ces élections. Et dernièrement, un ancien vice-président de Facebook, à l’époque chargé de faire grandir l’audience, a déclaré publiquement que le réseau social est en train de détruire notre société.